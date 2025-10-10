La semplicità e il gusto italiano ad Hong Kong: il Bar Leone è il “The World’s Best Bar 2025”

Si trova ad Hong Kong, ma il suo dna è tipicamente italiano, ad iniziare dal proprio nome e dall’omaggio a Roma e ad i suoi bar di quartiere che sono qualcosa di imprescindibile per la città eterna e simbolo della “dolce vita”. Il Bar Leone, ad Hong Kong, è il “The World’s Best Bar 2025”, prestigiosa classifica che annulamente premia i migliori locali nel mondo. Si tratta della prima volta per l’Asia, grazie proprio al Bar Leone, fondato nel 2023 da Lorenzo Antinori, romano, che ha fatto la gavetta per poi conquistare il mondo: dopo il secondo posto del 2024 e la vetta negli “Asia’s 50 Best Bars” 2024 e 2025, quest’anno arriva la soddisfazione più grande. “Il Bar Leone - si legge nel sito “50 Best” - incarna l’anima dei tradizionali bar di quartiere di Roma: luoghi semplici e conviviali che caratterizzano i 21 quartieri della città, e in particolare Trastevere”. C’è la passione per il calcio, la convivialità, i drink che hanno fatto la storia. “Il bar si allontana deliberatamente dalle tendenze attuali, abbracciando la semplicità. Questo approccio essenziale celebra l’arte classica del bartending e permette agli ospiti di comprendere e apprezzare appieno ciò che c'è in ogni drink”. E se “i cocktail sono ciò che attrae gli ospiti”, il “servizio cordiale, l’atmosfera accogliente di quartiere e i panini alla mortadella”, li fanno ritornare. L’Italia brilla particolarmente nella “The World’s Best Bar 2025”: alla posizione n. 7 c’è il Moebius Milano, che ha ricevuto anche il premio speciale “Nikka Highest Climber Award 2025”: fondato da Lorenzo Querci nel 2019, si trova in un ex magazzino tessile nel centro di Milano. Un locale che “resiste a ogni categorizzazione. In parte cocktail bar, in parte bistrot, in parte centro culturale, Moebius offre un mix conciso di cibo, design, ospitalità e atmosfera”, spiega 50 Best. Nella top 100 ci sono 8 bar italiani: dopo Moebius Milano, scorrendo il ranking, si trova alla n. 22 Locale Firenze, alla n. 40 Drink Kong a Roma, alla n. 43 1930 a Milano, alla n. 58 Freni e Frizioni a Roma, alla n. 63 L’Antiquario a Napoli, alla n. 98 Jerry Thomas Speakeasy a Roma e alla n. 99 Gucci Giardino a Firenze. Al bartender Simone Caporale, che ha contribuito a lanciare il Sips a Barcellona, n. 3 in classifica del “The World’s Best Bar 2025” ma n. 1 nel 2023, è andato il premio speciale “Roku Industry Icon Award 2025”.

“The World’s Best Bar 2025” - La Top 50

1. Bar Leone - Hong Kong

2. Handshake Speakeasy - Mexico City

3. Sips - Barcellona

4. Paradiso - Barcellona

5. Tayēr + Elementary - Londra

6. Connaught Bar - Londra

7. Moebius Milano - Milano

8. Line - Atene

9. Jigger & Pony - Singapore

10. Tres Monos - Buenos Aires

11. Alquímico - Cartagena

12. Superbueno - New York

13. Lady Bee - Lima

14. Himkok - Oslo

15. Bar Us - Bangkok

16. Zest - Seoul

17. Bar Nouveau - Parigi

18. Bar Benfiddich - Tokyo

19. Caretaker’s Cottage - Melbourne

20. The Cambridge Public House - Parigi

21. Satan’s Whiskers - Londra

22. Locale Firenze - Firenze

23. Tlecān - Mexico City

24. Tan Tan - San Paolo

25. Mirror Bar - Bratislava

26. CoChinChina - Buenos Aires

27. Baba au Rum - Atene

28. Nouvelle Vague - Tirana

29. Hope & Sesame - Guangzhou

30. Danico - Parigi

31. Scarfes Bar - Londra

32. Svanen - Oslo

33. Sastrería Martinez - Lima

34. Panda & Sons - Edimburgo

35. Röda Huset - Stoccolma

36. Mimi Kakushi - Dubai

37. Salmon Guru - Madrid

38. Coa - Hong Kong

39. Sip & Guzzle - New York

40. Drink Kong - Roma

41. Double Chicken Please - New York

42. Maybe Sammy - Sydney

43. 1930 - Milano

44. Jewel of the South - New Orleans

45. Virtù - Tokyo

46. Overstory - New York

47. The Bar in Front of the Bar - Atene

48. The Bellwood - Tokyo

49. BKK Social Club - Bangkok

50. Nutmeg & Clove - Singapore

