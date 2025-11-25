Da Vittorio della famiglia Cerea tra i 10 migliori ristoranti del mondo secondo “La Liste” 2026

Da Vittorio, lo storico tristellato Michelin della famiglia Cerea a Brusaporto, porta l’Italia tra i 10 migliori ristoranti del mondo. Con un punteggio di 99,5 su 100, infatti, il ristorante che da anni è un punto fermo dell’eccellenza culinaria tricolore, è l’unico italiano tra i 10 locali al vertice de “La Liste” 2026, la classifica francese che è una sorta di “guida delle guide”, compilata “attingendo” a migliaia di pubblicazioni, oltre 1.100 fonti professionali e milioni di recensioni online”. Un primato assoluto che Da Vittorio condivide, a parimerito, con altri 9 grandi ristoranti del mondo, ovvero Matsukawa in Giappone, Robuchon au Dôme e Lung King Heen in Cina, SingleThread e Le Bernardin in Usa, Cheval Blanc by Peter Knogl in Svizzera, Schwartzwaldstuve in Germania, Guy Savoy in Francia e Martin Berasategui in Spagna, premiati ieri sera a Parigi.

“Siamo felici e onorati di annunciare che Da Vittorio è stato inserito tra i Top 10 Restaurants Worldwide nella nuova edizione di La Liste 2026: un riconoscimento che premia l’impegno della Famiglia Cerea e di tutta la nostra squadra, ogni giorno dedicata a portare avanti una visione fatta di eccellenza, ricerca e ospitalità. Un motivo di orgoglio in più: Davide Comaschi ha ricevuto il Pastry Talent of the Year Award (International Selection), un importante tributo al suo straordinario lavoro in pasticceria. Grazie ai nostri ospiti, ai collaboratori e a chi continua a credere nel nostro lavoro”, commenta sui suoi canali social la famiglia Cerea. Con Chicco Cerea che, a WineNews, aggiunge: “con la mia famiglia, siamo veramente orgogliosi di essere stati inseriti questo empireo della ristorazione. La nostra cucina è gioia, condivisione e qualità, e il fatto che tutto ciò sia stato riconosciuto in un anno così importante per la cucina italiana, che potrebbe diventare patrimonio Unesco il 10 dicembre, ha ancora più valore. Un grandissimo ringraziamento a tutto il team de la Liste!”.

Ma tanti, 94, ovvero quasi uno su 10 (seppure in leggero calo sulla scorsa edizione), sono i ristoranti italiani segnalati nei primi 1.000 del mondo, secondo La Liste. Con 99 punti, infatti, segue Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico, insieme a Le Calandre di Rubano dei fratelli Alajmo, mentre a 98 punti seguono il Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo a Orta San Giulio, e il Dal Pescatore della famiglia Santini a Canneto sull’Oglio. Ancora, a 97,5 punti, ecco l’Osteria Francescana di Modena di Massimo Bottura, il Quattro Passi a Nerano della famiglia Mellino, e l’Uliassi di Mauro Uliassi, a Senigallia. 96,5 punti, invece, per il Piazza Duomo di Alba di Enrico Crippa con la famiglia Ceretto, 96 per il Casa Perbellini - 12 Apostoli di Verona di Giancarlo Perbellini, 95,5 per la Pergola di Heinz Beck a Roma e per la Madonnina del Pescatore di Senigallia di Moreno Cedroni, mentre a 95, per restare nelle primissime posizioni, ci sono il Mudec di Enrico Bartolini a Milano, ed il Castel Fine Dining di Tirolo con lo chef Gerhard Wieser.

Tra i premi speciali arrivati in Italia, oltre a quello per il Pastry Talent of the Year Award, andato come detto a Davide Comaschi dello stesso Da Vittorio, spiccano quelli a Jessica Rosval, tra i talenti cresciuti alla corte di Massimo Bottura, con il premio “Talent of the year award” per Al Gatto Verde a Modena, ristorante stellato di Casa Maria Luigia, e con il “Community Spirit Award” per il progetto Roots, sempre a Modena, progetto di impresa sociale focalizzato sull’integrazione delle donne immigrate attraverso la cucina.

Focus - I 94 ristoranti italiani ne “La Liste 2026”

Da Vittorio - Brusaporto - 99,5

Atelier Moessmer Norbert Niederkofler - Brunico - 99

Le Calandre - Sarmeola di Rubano - 99

Dal Pescatore - Runate - 98

Villa Crespi - Orta San Giulio - 98

Osteria Francescana - Modena - 97,5

Quattro Passi - Nerano - 97,5

Uliassi - Senigallia - 97,5

Piazza Duomo - Alba - 96,5

Casa Perbellini - 12 Apostoli - Verona - 96

La Pergola - Roma - 95,5

Madonnina del Pescatore - Senigallia - 95,5

Castel Fine Dining - Tirolo - 95

Enrico Bartolini - Mudec - Milano - 95

Il Pagliaccio - Roma - 94,5

Reale - Castel di Sangro - 94,5

Antica Corona Reale - Cervere - 94

Ciccio Sultano Duomo - Ragusa - 94

Danì Maison - Ischia - 94

Enoteca Pinchiorri - Firenze - 94

Lido 84 - Gardone Riviera - 94

La Peca - Lonigo - 93

L’Olivo - Anacapri - 92,5

La Rei Natura - Il Boscareto Resort & Spa - Serralunga d’Alba - 92,5

Seta - Milano - 92,5

Arnolfo - Colle di Val d’Elsa - 92

D’O - San Pietro all’Olmo (Cornaredo) - 92

Torre del Saracino - Vico Equense - 92

Casa Vissani - Baschi - 91,5

Il Piccolo Principe - Viareggio - 91,5

Del Cambio - Torino - 91

Krèsios - Telese - 91

Agli Amici dal 1887 - Udine - 90,5

George - Napoli - 90,5

Terra - Sarentino - 90,5

Andrea Aprea - Milano - 90

Antica Osteria da Cera - Lughetto - 90

Da Caino - Montemerano/Manciano - 90

Glam Enrico Bartolini - Venezia - 90

La Madia - Licata - 90

Mamesa - Burgusio - 90

Miramonti l’Altro - Concesio - 90

Piccolo Lago - Verbania - 90

Prezioso - Castel Verruca - 90

Taverna Estia - Brusciano - 90

Villa Feltrinelli - Gargnano - 89

Il Luogo di Aimo e Nadia - Milano - 88,5

La Trota - Rivodutri - 88

Villa Elena - Bergamo - 88

Andreina - Loreto - 87,5

Campo Del Drago - Rosewood Castiglion del Bosco - Castiglion del Bosco - 87,5

Enoteca La Torre - Roma - 87,5

Harry’s Piccolo - Trieste - 87,5

I Tenerumi - Vulcanello - 87,5

La Stüa de Michil - Simone Cantafio - Corvara in Badia - 87,5

Magnolia - Cesenatico - 87,5

Dalla Gioconda - Gabicce Monte - 87

Idylio by Apreda - Roma - 87

L’Argine a Vencò - Dolegna del Collio - 87

daGorini - San Piero in Bagno - 87

Guido - Fontanafredda - 86,5

San Domenico - Imola - 86,5

Verso Capitaneo - Milano - 86,5

Imàgo - Hotel Hassler - Roma - 86

Locanda del Sant’Uffizio Enrico Bartolini - Cioccaro di Penango - 86

Acquolina - Roma - 85,5

Don Alfonso 1890 - Massa Lubrense - 85,5

La Tana Gourmet - Asiago - 85,5

Pascucci al Porticciolo - Fiumicino - 85,5

Anna Stuben - Ortisei - 85

Lorenzo - Forte dei Marmi - 84,5

Peter Brunel - (località non indicata) - 84,5

Piazzetta Milù - Castellammare di Stabia - 84,5

Gourmetstube Einhorn - Hotel Stafler - Freienfeld bei Sterzing - 84

Luisl Stube - Schlosswirt Forst - Lagundo - 84

St, George by Heinz Beck - The Ashbee Hotel - Taormina - 84

Dina - Gussago - 83,5

Quadri - Venezia - 83,5

Berton - Milano - 83

Lux Lucis - Hotel Principe Forte dei Marmi - Forte dei Marmi - 83

All’Enoteca - Canale - 82,5

Contraste - Milano - 82,5

Glass Hostaria - Roma - 82,5

Romano - Viareggio - 82,5

Materia - Cernobbio - 82

Hyle - San Giovanni in Fiore - 81,5

Zum Löwen - Tesimo - 81

Santa Elisabetta - Firenze - 80,5

Venissa - Venezia - 80,5

Tre Olivi - Laura - 80

Burjé 1968 - Corvara in Badia - 79,5

Atman - Villa Rospigliosi - Spicchio/Lamporecchio - 79

Colline Ciociare - Acuto - 78

Cracco - Milano - 77

