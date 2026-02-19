Agricoltura, dal Milleproroghe arriva la proroga per la revisione delle macchine agricole

L’agricoltura è fatta dall’uomo, ma per renderla concreta servono anche i macchinari, ed i trattori sono uno dei mezzi fondamentali per le operazioni in campagna, senza dimenticare la loro funzione di trasporto nelle strade pubbliche. Si era parlato e discusso sulla questione delle revisioni delle macchine agricole, più voci avevano segnalato le difficoltà per queste operazioni, come, ad esempio, trovare officine autorizzate, l’effettuazione dei controlli, i tempi destinati ad allungarsi. Adesso, con la proroga delle revisioni, arriva una notizia attesa da molti. Secondo Coldiretti, “la proroga dei termini per la revisione delle macchine agricole approvata nell’ambito del decreto Milleproroghe interessa di fatto 2 milioni di trattori e come più volte auspicato da Coldiretti rappresenta un passo necessario per garantire sicurezza reale nelle campagne e certezza operativa alle imprese”.

Coldiretti ha sottolineato il valore dell’emendamento approvato nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera, presentato a prima firma dal presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati Mirco Carloni, e “che consente di riallineare tempi e strumenti, garantendo coerenza tra gli obiettivi di sicurezza e le condizioni reali in cui operano le imprese. Per Coldiretti la sicurezza sul lavoro è una priorità assoluta, ma deve essere costruita su basi concrete: investimenti, innovazione tecnologica, rinnovo del parco macchine e regole chiare. Un obiettivo che deve passare sia dagli incentivi per l’ammodernamento e la sostituzione dei mezzi, sia da norme chiare e concretamente applicabili. La proroga della revisione va esattamente in questa direzione, evitando che agricoltori e contoterzisti si trovino esposti a sanzioni e responsabilità pur in assenza del decreto ministeriale attuativo che deve definire modalità e procedure operative per effettuare gli adempimenti”.

L’organizzazione ha aggiunto che “ora è indispensabile accompagnare gli investimenti sostenuti anche attraverso il bando Inail, uno strumento fondamentale per sostenere le imprese negli investimenti in macchinari più moderni ed efficienti. La prevenzione non si costruisce con adempimenti impossibili, ma con strumenti efficaci, risorse adeguate e norme realistiche, abbattendo la troppa burocrazia che complica e appesantisce il lavoro degli agricoltori. Solo così è possibile rafforzare davvero la sicurezza nelle campagne e sostenere la competitività delle imprese agricole italiane”.

