Dalle tele di Andy Warhol alle tavole italiane: l’icona della Pop Art Campbell’s investe in Italia

Dalle tele della Pop Art di Andy Warhol alle tavole italiane: Campbell’s investe nel made in Italy con un’operazione da 286 milioni di dollari (pari a circa 245 milioni di euro). Il colosso americano delle conserve, icona pop immortalata nelle celebri opere di uno dei più grandi artisti di sempre, ha, infatti, acquisito il 49% del gruppo La Regina di San Marzano, leader internazionale nella produzione di conserve di pomodoro e salse premium, aprendo la strada a un futuro controllo totale.

In particolare, l’accordo prevede il pagamento in due tranche: 146 milioni alla chiusura e 140 milioni entro un anno, con possibilità che questa seconda quota sia versata anche in azioni Campbell’s, purché non superino il 19,9% del capitale. Il restante 51% è regolato da un sistema di opzioni: Campbell’s dispone di una call esercitabile entro 10 anni, mentre La Regina ha la possibilità di attivare una put tra il terzo e il decimo anno dalla chiusura del pagamento. Inoltre, Campbell’s potrà scegliere di corrispondere fino a 140 milioni del prezzo finale dell’eventuale acquisizione totale tramite proprie azioni.

