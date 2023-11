Dal vino più forte del mondo alla vigna che oltrepassa i muri: arriva l’“Atlante dei vini insoliti”

Vendemmie notturne, un “vino della pace” che riunisce più di 600 vitigni di tutto il mondo, viti di 15 metri di altezza in Italia e in Portogallo, i vini di ghiaccio del Québec, il vino del deserto del Gobi, le doppie vendemmie di Taiwan, le vendemmie del 31 dicembre, la musica classica nei vigneti, un Bordeaux alla “neve carbonica”, uno spumante da sboccare da sé; persino una vigna che oltrepassa un muro lungo diversi chilometri o un vino invecchiato sul fondo di un pozzo profondo 75 metri: sono solo alcune delle produzioni più originali e rare che vengono illustrate da “Atlante dei vini insoliti”, libro firmato da Pierrick Bourgault (Jonglez Editore, 160 pag, 25 euro).

Testi e fotografie conducono il lettore alla scoperta di vini segreti e tecniche estremamente singolari, come quella del viticoltore dilettante, dell’uomo che “parla” alle sue viti, dei vini conservati sott’acqua. Molte pratiche viticole in tutto il mondo si allontanano da quelle tradizionali, con immenso piacere degli amanti dell’originalità e dei nemici dell’omologazione. L’autore del volume, dopo aver scoperto decine di vini insoliti in un viaggio lungo trent’anni attraverso i cinque continenti, spiega la viticoltura e la vinificazione con un linguaggio chiaro e accessibile a tutti, cominciando dalle pratiche classiche fino a quelle più insolite.

Dopo una formazione in ingegneria agricola e in antropologia, Pierrick Bourgault ha intrapreso un viaggio alla scoperta dei viticoltori di tutto il mondo. Il suo scopo: ascoltare le loro storie, cercare di capire le particolarità dei loro territori, dei vitigni e dei mercati. Ma, soprattutto, osservare la straordinaria coesistenza tra piante e uomini, i capricci del clima, della natura e delle sue leggi, con un’attenzione particolare ai vini insoliti, un argomento per il quale ha già vinto il Premio Oiv (Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino), nella sezione “Vini e territorio”, oltre che il primo premio, in Francia, del “Gourmand World Cookbook Awards” e il “Grand Prix du Livre Spirit” per la categoria “Biblioteche Gourmand”.

