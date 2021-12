Dalla finanza al vino: Luigi Frascino (Gruppo Frascino) in Chianti Classico, con Boschetto Campacci

Il fascino del vino, il valore dei vigneti, la bellezza dei territori, la voglia di investire in qualcosa di diverso rispetto alla propria attività principale, e perchè no, il senso per gli affari. Sono tante, da sempre, le motivazioni che hanno portato tanti personaggi dello spettacolo e imprenditori di diversi settori a lanciarsi nella produzione di vino. Come ha fatto, in tempi abbastanza recenti, Luigi Frascino, imprenditore e fondatore del Gruppo Frascino, una delle più importanti realtà d’Italia nel settore del credit management (con una posizione di leadership nella gestione e nel recupero di crediti problematici in ambito assicurativo), che da qualche tempo ha messo radici in terra di Chianti Classico, con l’azienda Boschetto Campacci, che si estende per 22 ettari complessivi nel comune di Castelnuovo Berardenga, nel cuore della denominazione, con vigneti fatti da viti antiche sapientemente recuperate e nuovi impianti di Sangiovese, insieme a vitigni autoctoni di Canaiolo e Colorino, come da tradizione del territorio.

Un’azienda che è frutto di “un grande amore, sbocciato nelle lunghe passeggiate sulle stradine bianche del Chianti, ai tempi dell’università”, trasformato da Frascino in un sogno fatto dal “recupero di luoghi antichi: casali in pietra e terreni coltivati a vite e olivo”, che tornano oggi a “nuova vita”, si legge sul sito di Boschetto Campacci. Che ha chiamato alla sua corte Riccardo Cotarella, n. 1 degli enologi italiani, già alla guida di Assoenologi e dell’Union Internationale des Oenologues, consulente enologo di tante grandi cantine italiane e di produttori “vip” come Bruno Vespa, Massimo D’Alema e Sting, tra gli altri.

“L’avvio della collaborazione con l’azienda agricola Boschetto Campacci è per me motivo di grande orgoglio ed ha il sapore di una nuova sfida. L’obiettivo è quello di andare a migliorare vini che hanno un alto livello qualitativo. La sfida sta proprio nell’andare a innalzare ulteriormente una qualità già importante - ha commentato Riccardo Cotarella - se ci saranno le condizioni sarebbe affascinante creare altri vini che possano caratterizzare ancora di più e soprattutto raccontare ancora una volta la storia della grande famiglia Frascino, già ai vertici dell’imprenditoria italiana e che ora vuole riversare amore e passione nella produzione dei propri vini”.

“Sono davvero felice di poter lavorare con un professionista come Riccardo Cotarella. Questa azienda - ha aggiunto Luigi Frascino - è per me un sogno diventato realtà. Penso che i frutti della terra che vengono lavorati in questa natura così ricca di profumi e di sapori, meritino solo il meglio e sono convinto che la collaborazione con Riccardo Cotarella sia solo l’inizio del cammino verso l’eccellenza”.

