Dallo sforzo congiunto di undici produttori, guidati da Schenk Italian Wineries, nasce Vineria43

“L’unione fa la forza”, recitava un vecchio adagio mai sorpassato. È proprio dal concetto di unione di valori, di passioni e di esperienza, che nasce Vineria43, l’enoteca online (ma anche negozio fisico, ad Ora, in provincia di Bolzano) frutto della cooperazione di undici produttori - almeno per ora - che si sono uniti per creare una nuova cantina virtuale. Capofila del progetto Schenk Italian Wineries, tra le più significative realtà vitivinicole d’Italia, con quasi 50 milioni di bottiglie vendute e un fatturato annuo che supera i 110 milioni di euro. A supportare l’idea della prima piattaforma online in partnership tra produttori, alcune tra le più significative aziende vitivinicole italiane, dall’altoatesina Franz Haas alle griffe del Brunello di Montalcino Camigliano e Fattoria La Lecciaia, dal Castello di Querceto nel Chianti Classico al trentino Endrizzi alla siciliana Paolini, oltre ovviamente alle aziende del gruppo, dalle bollicine del Prosecco Docg di Bacio della Luna al Nobile da Nobel di Montepulciano di Lunadoro.

“Vineria43 è un progetto innovativo di partnership digitale - spiega Daniele Simoni, amministratore delegato Schenk Italian Wineries - nel quale i protagonisti sono 8 aziende vitivinicole e due birrifici artigianali, che hanno scelto di aprirsi insieme al mercato online per dare voce e valore al proprio lavoro attraverso racconti, curiosità e consigli in grado di fare la differenza nella scelta dell’uno o dell’altro prodotto. Il nostro obiettivo è offrire al visitatore un’esperienza di valore, simile a quella di una “bottega di quartiere” ma con i vantaggi e le tempistiche tipici del web, proponendo sapori autentici e saperi tradizionali che lo guidino verso un acquisto consapevole e soddisfacente: per il palato, per l’emozione che gli suscita e, perché no, per il portafoglio. La nostra filosofia aziendale non darà spazio a politiche commerciali aggressive o azioni promozionali al ribasso della qualità. Chi acquisterà su Vineria43 lo farà al giusto prezzo e nel rispetto del lavoro dei produttori, con l’obiettivo di una soddisfazione reciproca”.

