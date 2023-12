Dallo street food alla tradizione: i piatti semplici e ricercati del nuovo libro di Bruno Barbieri

Dal riso e bisi al ramen di zuppa imperiale con parmigiano e tartufo, dal panettone bruschettato con salmone confit e insalata di pomodori alla lasagnetta al gorgonzola: sono tutti semplici, ma di grande effetto, i piatti del nuovo libro dell’amatissimo chef Bruno Barbieri - volto noto della tv con i programmi “Masterchef” e “Quattro hotel”, ma molto seguito anche sui social. “Si fa così. 75 ricette buone da impazzire e facili da fare” (Cairo Editore, 220 pp., 20 euro) raccoglie 75 piatti della sua popolare rubrica YouTube, “Si fa così!”, creati apposta dallo chef anche per le mani meno avvezze ai fornelli. Ricette facili e alla portata di tutti, che spaziano dallo street food ai piatti tradizionali della cucina regionale, dalle ricette etniche ai classici della domenica.

“Questo libro - ha spiegato chef Bruno Barbieri - nasce da voi che mi seguite da anni sui miei social, in televisione e sul territorio, per rispondere alla domanda che più mi rivolgete ogni volta: chef, come si fa? Così è nato un percorso di cucina nuovo, che parte dai miei viaggi e dalla mia esperienza e incontra la vita di tutti voi, cercando di dare un tocco nuovo e moderno a piatti che tutti amiamo, senza dimenticare però le nostre tradizioni: un percorso dove passato, presente e futuro si incontrano nella cucina di casa. Ci sono piatti semplicissimi, quelli da studenti fuori sede, e i grandi piatti della domenica in famiglia. E, per chiudere in bellezza, il mondo dei dolci”.

