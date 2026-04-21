Dazi Usa illegittimi, al via i rimborsi, per un potenziale di 160 miliardi di dollari

Come ormai noto, i dazi voluti dal presidente Usa, Donald Trump, legati all’International Emergency Economic Powers Act, sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte Suprema degli Stati Uniti lo scorso febbraio. Dazi che, guardando al nostro settore, hanno pesato in maniera fortissima sulle performance del vino italiano in Usa, con l’export 2025 chiuso a 1,75 miliardi di euro (-9,1% sul 2024), ed un 2026 che, a gennaio, segna un ulteriore -35% negli States, su gennaio 2025 (dato che va letto alle luce, però, della corsa alle scorte per la stessa minaccia dei dazi). Ma dazi che sono costati cari anche all’industria vitivinicola americana, visto che, secondo l’American Association of Wine Economists, hanno portato alle casse del Governo americano 492,2 milioni di dollari.

Cifra che, in parte, però, gli importatori americani potranno provare a recuperare, almeno in parte, visto che, come riporta tra gli altri l’agenzia Thompson Reuters, l’amministrazione americana ha dato il via al processo di elaborazione dei rimborsi (Consolidated Administration & Processing of Entries - Cape) che, secondo le stime, nel complesso di tutte le merci, sono dovuti per una somma intorno ai 160 miliardi di dollari, pagati da 330.000 importatori.

Al 9 aprile 56.497 importatori avevano completato il processo spiegato sul sito per ricevere rimborsi elettronici, per un totale di potenziali recuperi di 127 miliardi di dollari. In tanti, ovviamente, sottolineano come il procedimento sia molto complesso, soprattutto per le imprese più piccole. Senza contare che molte aziende si dicono preoccupate da eventuali nuove forme di dazio che Trump, nei giorni scorsi, ha minacciato di introdurre, e che, almeno a detta di molti analisti, potrebbero azzerare ogni beneficio degli eventuali rimborsi in corso.

Copyright © 2000/2026