Di Iorio, Sorbillo, De Riso, Indiani, Berry e Bortolan “Personaggi dell’Anno 2021 - Italia a Tavola”

Giuseppe Di Iorio, chef del ristorante stellato Aroma di Roma, tra i “Cuochi”; Gino Sorbillo, il pizzaiolo più famoso d’Italia, per la categoria “Pizzaioli e Panificatori”; il maestro pasticcere Sal De Riso per i “Pasticceri”; Ezio Indiani, general manager dell’Hotel Principe di Savoia di Milano, per la categoria “Sala e Hotel”; Tony Berry, star di TikTok e barman del Porto di Ripetta di Roma, tra i “Barman”; Jerry Bortolan, giornalista e critico enogastronomico, per gli “Opinion leader”. Ecco i vincitori del sondaggio online “Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza - Premio Italia a Tavola” n. 14, promosso dal quotidiano per valorizzare le varie professionalità del made in Italy a tavola, del turismo e di tutte le eccellenze enogastronomiche che portano il nome dell’Italia nel mondo, eletti dal pubblico di oltre 192.000 votanti nel “turno finale”.

