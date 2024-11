Jovanotti è l’ultima celebrità a lanciarsi nel mondo del vino… Jovanotti compie il balzo nel mondo dei produttori di vino: la sua prima etichetta si chiama Teresina ed è un Sangiovese in purezza … Il mondo del vino non se la sta passando troppo bene. Tutto fuorché una novità, a dire il vero: a più riprese su di queste pagine abbiamo parlato di bilance commerciali dense di segni rossi, di tendenze di consumo strozzate da un potere di acquisto sempre più striminzito, di ricavi sempre più timidi. Eppure, c’è chi si lancia in questa valle di lacrime: l’ultimo esempio è Jovanotti. C’è chi, più o meno pruriginosamente, potrebbe sostenere che non sia un caso che l’insieme di chi compie il salto di cui sopra e chi è una celebrità con importante potenza di fuoco economica sia pressoché un unico cerchio. Insomma: se pure uno dei colossi mondiali degli alcolici decide di disinvestire nel vino un motivo ci sarà, ecco. Le uve che daranno corpo a “Teresina” – questo il nome ufficiale dell’etichetta: un chiaro omaggio alla figlia Teresa – provengono dai filari della tenuta di Cortona, che il nostro protagonista coltiva già da più di venti anni; ma saranno di fatto trasformate in vino da Montervertine, cantina incastonata tra le cantine del Chianti. Jovanotti si ufficializza produttore, dunque. Teresina è (o sarebbe più corretto dire “sarà”) un Sangiovese in purezza, ed è anche e soprattutto un progetto forte della collaborazione con Filippo Polidori, amico del cantante e già responsabile della selezione food & beverage dell’ormai celeberrimo Jova Beach Party. L’annuncio arriva direttamente dalla vetrina dei social, com’è ormai consuetudine: vale la pena notare che, come riportano anche i colleghi di WineNews, Jovanotti produceva già in Toscana un vino rosso destinato al semplice uso personale; mentre il Teresina rappresenterà l’esordio nel mondo dei professionisti veri e propri.

Copyright © 2000/2024