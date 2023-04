Distillazione, la proposta del Ministero dell’Agricoltura francese: 75 euro/ettolitro per i vini Aoc

La distillazione di crisi è la risposta più immediata, e al contempo radicale, alla necessità di riportare in equilibrio offerta e domanda di vino sul mercato. Con le cantine piene, specie nei tre giganti della produzione europea - Italia, Francia e Spagna - e, a pochi mesi, da una vendemmia non così lontana, più che una possibilità diventa un’urgenza. Specie in Francia, dove la misura, richiesta ufficialmente dalla filiera enoica, riguarderà ben 3 milioni di ettolitri: 1,3 milioni di ettolitri di vini Aop (tra i 400.000 ed i 600.000 a Bordeaux, 300.000 ettolitri in Côtes du Rhône e 100.000 ettolitri in Languedoc), 1,3 milioni di ettolitri di vino Igp e 400.000 ettolitri di Vin de France.

La dotazione sarà almeno di 160 milioni di euro, spalmati su due annualità, e dopo giorni di tam tam emergono anche le prime cifre che riguardano la remunerazione delle diverse tipologie di vino. Come anticipato in un incontro con il Syndicat des Vignerons de l’Aude da Jérôme Despey, presidente Consiglio Vino di FranceAgriMer, la proposta del Ministero dell’Agricoltura francese si articola in tre fasce: 75 euro ad ettolitro per i vini Aoc, 65 euro ad ettolitro per i vini Igp e 45 euro ad ettolitro per i vini generici, in attesa comunque della validazione da parte della Commissione Europea.

Come raccontato già, nei giorni scorsi (qui), i tempi sono piuttosto serrati: le richieste dovrebbero pervenire, da metà maggio, per poi procedere con la prima fase di consegna dei vini da distillare dal 10 settembre, e concludere con la seconda fase di consegna da ottobre, una volta iniziata la campagna produttiva 2023. Si tratta ancora sui 40 milioni di euro aggiuntivi dal fondo di crisi europeo da aggiungere alla dotazione complessiva.

Le lunghe ed estenuanti trattative andate in scena in queste settimane, quindi, dovrebbero essere arrivate in fondo, con la quadra trovata anche escludendo dalla contrattazione i 40.000 ettolitri di vini generici prodotti in Centre-Val de Loire e Rhône-Provence, quotati, secondo AgriMer, appena 31 euro ad ettolitro, per cui i prezzi della distillazione, che secondo le regole Ue non possono ovviamente superare le quotazioni di mercato, si sarebbero fermati ad appena 25 euro ad ettolitro.

