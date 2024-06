Distrutto da un atto vandalico il primo campo sperimentale di riso Tea in Italia

Un atto vandalico ha distrutto il campo sperimentale di riso Tea (Tecniche di evoluzione assistita, ndr) nell’azienda Cascina Erbatici a Mezzana Bigli, in provincia di Pavia, recentemente inaugurato (a maggio, il terreno è di 28 metri quadrati) per ottenere una varietà più resistente al fungo “Pyricularia oryzae”, responsabile della malattia del Brusone e quindi ridurre l’utilizzo di pesticidi. “Ris8imo”, questo il nome del progetto, è il primo trapianto di un riso geneticamente modificato con le Tea, ovvero, senza inserimento di materiale genetico esterno, nato in Lomellina, nel pavese, e prima pianta del genere autorizzata in campo aperto in Italia, con la Lombardia capofila, nei terreni dell’azienda agricola Radice Fossati, grazie ad un progetto con l’Università Statale di Milano, e dopo un lungo iter di approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ispra, di cui si è parlato nell’ultima edizione del “Food & Science Festival” 2024 a Mantova.

Confagricoltura ha condannato il gesto, parlando di “un episodio gravissimo, dato che è stata sabotata la prima sperimentazione italiana dedicata alle tecniche di evoluzione assistita per renderle più resistenti a cambiamenti climatici e fitopatie. La Confederazione esprime la propria solidarietà a Federico Radice Fossati, imprenditore lungimirante e storico socio, che aveva messo a disposizione i propri terreni per ospitare la semina di un riso capace di resistere al Brusone, grazie alla ricerca genomica frutto del lavoro portato avanti per anni con l’Università di Milano”. Per Confagricoltura “l’atto vandalico va ben oltre il gesto in sé, poiché compromette il cammino della ricerca scientifica, una sperimentazione fondamentale per l’agricoltura italiana, finalizzata a trovare soluzioni ai cambiamenti climatici e alle fitopatie che colpiscono intere produzioni”.

Luca de Castro, presidente della Commissione permanente del Senato della Repubblica Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, ha definito quanto è successo “un gesto criminale e antidemocratico: non solo viene vandalizzata una proprietà privata, ma viene azzerata una sperimentazione che si basa su un provvedimento che è stato approvato a larghissima maggioranza”. Alessandro Beduschi, assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia, ha spiegato che “Qualcuno ha distrutto il campo sperimentale di riso Tea a Mezzana Bigli, manomettendo la telecamera e distruggendo la rete di protezione. Le Tea, che migliorano geneticamente le piante senza Ogm, aiutano a ridurre pesticidi e acqua, oltre a combattere malattie e cambiamenti climatici. Questo non è vandalismo, è criminalità che blocca anni di studi. Non ci fermeremo e faremo chiarezza”.

“La distruzione del campo dedicato alla sperimentazione Tea in Lombardia, progetto primo nel suo genere in Italia, costituisce un danno significativo per la comunità scientifica e per l’innovazione agricola italiana. Il lavoro svolto finora è stato duramente colpito e compromesso l’importante passo avanti nella ricerca sulla coltivazione del riso che si stava compiendo. Un brutto gesto figlio anche di un clima che abbiamo tutti il dovere di contribuire a rasserenare”, ha commentato il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

