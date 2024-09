“Dobbiamo sviluppare competenze sempre più profonde sul cibo, per il benessere nostro e della Terra”

“Il mio impegno per la nostra piccola grande Università sarà totale, per costruire un futuro a partire dall’entusiasmo visionario delle origini. Pollenzo rappresenta un’eccellenza nell’esperienza formativa universitaria non solo italiana, ma internazionale: dobbiamo lavorare tutti insieme per continuare a coltivare questo spazio educativo unico, nel quale si sviluppino conoscenze fondate e competenze profonde sul cibo quale materia complessa, ma fondamentale per il benessere dell’uomo e del pianeta Terra”. Parole di Nicola Perullo, professore di Estetica, filosofo e saggista, dal 1 settembre, nuovo Rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo fondata da Slow Food.

Il neo Rettore si è laureato in Filosofia a Pisa, ma sin dalla sua fondazione ha lavorato con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, inaugurando un lungo filone di ricerca sulla filosofia del cibo, sulla percezione gustativa, sui rapporti tra cibo e arte. Per questo viene considerato uno dei principali studiosi internazionali in questo campo di studi con alcuni dei suoi lavori (come “Il gusto come esperienza” ed “Epistenologia”) che sono anche stati tradotti all’estero, in inglese, portoghese e francese.

Un altro ramo di ricerca degli ultimi anni su cui si è concentrato il professore riguarda l’estetica ecologica e la prospettiva relazionale in filosofia. Complessivamente, Perullo è autore di circa venti libri e di oltre centoventi saggi e articoli, pubblicati su riviste scientifiche nazionali e internazionali e in volumi collettivi. All’interno dell’Università ha ricoperto vari incarichi tra cui quello di Prorettore (dal 2019) e di direttore del Dottorato.

“Inizio questo mandato nel segno della riconoscenza e della infinita gratitudine verso Pollenzo e tutta la sua comunità della quale faccio parte da oltre venti anni - ha detto Perullo - sono cresciuto in questo mondo grazie al quale ho potuto conoscere persone straordinarie e spero di poter adesso dare il mio contributo per restituire, almeno in piccola parte, quello che ho ricevuto”.

