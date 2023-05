Dom Pérignon 2013 è il miglior Champagne del mondo attualmente sul mercato

Se indiscutibilmente il Prosecco ha conquistato i palati di tutto il mondo, lo Champagne resta la “grande bollicina” a livello mondiale. Come raccontano i suoi numeri, che nel 2022 parlano di 325 milioni di bottiglie vendute in tutto il mondo, per un giro d’affari di 6,3 miliardi di euro. Ma tra tante grandi maison e piccoli produttori, anche nel panorama delle più celebri bollicine francesi, non è semplice orientarsi. Ma di certo le classifiche “di categoria” non mancano, ed ora, anche in vista di una stagione calda dove gli spumanti sono protagonisti, arriva la “100 Best Champagnes 2023” by Champagne Magazine e Tastingbook.Com, classifica basata sulle bottiglie che sono disponibili sui mercati de mondo, incrociando le migliaia di giudizi firmati da critici professionisti sul portale, e con la classifica finale stilata dopo una finale divisa in cinque degustazioni, tra 221 etichette finite in “short list”.

Il podio della “top 100” assoluta vede in testa un mostro sacro come Dom Pérignon con l’annata 2013 (98 punti di valutazione) davanti al Comtes de Champagne 2012 di Taittinger (97 punti) e al Dom Ruinart Blanc de Blancs 2010 (96 punti). Ma, oltre alla “Top 100” assoluta, ci sono anche diverse “top 10” di categoria, tra cui spicca quella dedicata ai “Vintage Champagne”, che è una lista di bottiglie da sogno. Che sono, nell’ordine Moët & Chandon Grand Vintage Collection Extra-Brut 2006, Moët & Chandon Grand Vintage 2015, Charles Heidsieck Brut Millésime 2013, Pol Roger Vintage 2015, Taittinger Vintage 2015, Cattier Brut Millésime 2014, G.H. Mumm Vintage 2015, Gremillet Brut Le Millésime 2016, Piper-Heidsieck Vintage 2014 e Prestige des Sacres Cuvée Grenat Millésime Brut 2013.

Bottiglie da sogno, come tutte quelle in classifica, visto che nella “Top 100” il punteggio medio è stato di 91 punti, il più alto di sempre dal 2010, da quando viene compilata la classifica.

