Dopo aver aperto le cucine di casa, Le Cesarine portano gli appassionati dai produttori locali

Dai campi di lavanda sulle colline bolognesi, dove nasce il Carciofo Violetto di San Luca, alle antiche tradizioni della produzione di vino, ma anche di miele, nel Chianti Classico, dai laboratori di pasta artigianale a Gragnano ad un baglio siciliano immerso tra vigneti e uliveti, dalle degustazioni private in cantina alle storiche acetaie modenesi, dalle visite ai caseifici artigianali a quelle ai frantoi. Dopo aver aperto le cucine delle loro case ed accolto decine di migliaia di viaggiatori di tutto il mondo a tavola, per corsi di cucina, tour enogastronomici e degustazioni, per condividere le tradizioni e le ricette locali, le Cesarine, la più diffusa e storica rete di cuochi e cuoche di casa in Italia fondata a Bologna, portano gli appassionati di gastronomia italiana sempre più alla ricerca di esperienze autentiche, esclusive e significative direttamente a conoscere produttori locali selezionati in tutta Italia, per continuare a preservare il patrimonio culinario italiano e sostenere le comunità, operando nell’ottica della sharing economy e del turismo sostenibile.

Accompagnati dalle Cesarine e dai Cesarini - società benefit e unica Comunità Diffusa Slow Food del nostro Paese, che vede negli Stati Uniti il principale mercato, con oltre 30.000 ospiti nel 2025, seguiti da Italia, Germania, Regno Unito, Canada, Australia e Nord Europa, in particolare Svizzera e Olanda - i turisti enogastronomici possono conoscere alcune delle storie gastronomiche più straordinarie d’Italia, che si celano dietro alcuni dei prodotti più iconici del nostro Paese, entrando in contatto diretto con gli artigiani, le famiglie e le tradizioni che da generazioni custodiscono il patrimonio culinario italiano.

Come all’Azienda Agricola La Galeazza che, adagiata sulle colline che dominano Bologna e il Santuario di San Luca, invita gli ospiti a esplorare campi di lavanda, terreni coltivati e uliveti a piedi o in jeep. Qui cresce il prezioso Carciofo Violetto di San Luca, Presìdio Slow Food, e simbolo della tradizione agricola locale. L’esperienza comprende degustazioni guidate di olio extravergine biologico e degli oli essenziali prodotti in azienda, con la possibilità di completare la visita con una cooking class privata. A Buondonno, a Castellina in Chianti, nel cuore delle colline del Chianti Classico, l’esperienza esclusiva accompagna, invece, gli ospiti alla scoperta della tradizione vinicola toscana. Oltre ai vigneti, è possibile conoscere l’attività di apicoltura dell’azienda e visitare le storiche cantine di affinamento, prima di degustare i vini della tenuta abbinati a salumi locali, formaggi artigianali e miele di produzione propria. A Gragnano, a pochi chilometri dalla Costiera Amalfitana, nella città considerata la capitale italiana della pasta, Pasta Cuomo apre le porte del proprio laboratorio e museo per raccontare secoli di tradizione artigianale. Gli ospiti possono scoprire le tecniche storiche di lavorazione, dalla trafilatura al bronzo all’essiccazione lenta, e vivere un’esperienza che unisce cultura, ospitalità e sapori in uno dei luoghi simbolo della gastronomia italiana. Ad Alcamo, circondata da uliveti e vigneti nella Sicilia Nord-Occidentale, Tenuta Baglio Passofondo coniuga l’eleganza dell’ospitalità con la tradizione agricola dell’isola. Ricavata da un baglio ottocentesco sapientemente restaurato, la tenuta di 9 ettari offre agli ospiti un’esperienza immersiva tra cultura siciliana, vino e paesaggio rurale, in un’atmosfera di quiete e raffinatezza.

Il lancio di queste esperienze, risponde alla crescente domanda di un turismo esperienziale e consapevole, nel quale i viaggiatori cercano non solo sapori d’eccellenza, ma anche le storie, le tradizioni e le persone che li rendono possibili. Grazie alla collaborazione con produttori d’eccellenza distribuiti in tutta Italia, Cesarine rafforza ulteriormente la propria missione di valorizzare e preservare il patrimonio gastronomico italiano attraverso esperienze autentiche e profondamente umane.

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