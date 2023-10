“Drops of God - Nettare degli dei” grazie al successo mondiale è già in preparazione la “stagione 2”

Davanti al successo mondiale di “Drops of God - Nettare degli dei” “è già in preparazione una seconda stagione. Inoltre, sono in pre produzione una serie di documentari sul vino italiano, indirizzati ad un pubblico giovane, che utilizza principalmente i social network dal titolo “Tu: il cielo, la Terra e gli Uomini”. La serie ha l’obiettivo di far scoprire agli spettatori il forte legame che esiste tra il cielo, la terra e gli uomini nella creazione del vino. Protagonisti del racconto, i giovani vignaioli italiani accompagnati dalle voci e dai volti di Enrico Bernardo, “Miglior Sommelier del Mondo” 2004 e Francesca Romana Barberini, narratrice gastronomica, conduttrice radiotelevisiva”. Parola di Jean Luc Berlot, produttore con Klaus Zimmermann di “Drops of God”, in una degustazione ispirata alla serie cult di Apple Tv, tratta dal famoso manga “Kami no Shizuku” (“Le Gocce di Dio”) di Tadashi Agi, pseudonimo dei fratelli Kibayashi, nei giorni scorsi a Wine Tip, il primo Caveau del vino in Italia - oltre 4.000 etichette per 100.000 bottiglie, dai vini più richiesti dal mercato a quelli considerati introvabili, punto di riferimento per collezionisti e cultori - a Milano (con WineNews, tra gli ospiti selezionati, e dove, in un’intervista presto online, Berlot ci ha raccontato il segreto del successo della serie). I vini? Dallo Champagne Cuvée Desir Nm della Maison Marguerite Guyot al Südtiroler Merlot Riserva Vigna Kressfeld 2018 dell’altoatesina Tenuta Kornell di Florian Brigl, dal Barolo di Serralunga d’Alba 2018 della storica griffe delle Langhe Giovanni Rosso all’Amarone 2011 della boutique winery in Valpolicella Le Guaite di Noemi.

Il palato è un muscolo e quindi lo si può allenare? I profumi sono custoditi nei cassetti della nostra memoria? Tutti possono imparare a riconoscere un vino? Sono le domande a cui ha provato a rispondere la degustazione dedicata a “Drops of God - Nettare degli dei”, la serie che, con la regia di Oded Ruskin, parte dalla morte a 60 anni nella sua casa di Tokio di Alexandre Léger, creatore della famosa “Léger Wine Guide” e figura emblematica dell’enologia, lasciando a sua figlia Camille (l’attirce Fleur Geffrier), una straordinaria collezione di vini, la più grande al mondo secondo gli esperti. Per entrare in possesso dell’eredità, Camille deve competere con un giovane e brillante enologo, Issei Tomine (Tomohisa Yamashita): la figlia biologica dovrà quindi sfidare il “figlio spirituale” del compianto Alexandre. Le prove da superare sono tre, tutte legate alla degustazione del vino. Chi vince erediterà l’impero di Léger, mentre chi perde se ne andrà a mani vuote. Ma come può Camille vincere un simile duello? Non vede il padre da quando ha 9 anni, ovvero da quando si è separato dalla mamma, non sa nulla di vino e, peggio ancora, non ne ha mai bevuto nemmeno un goccio. Saprà allenare il suo palato? Ordinare i cassetti dei profumi che giacciono in disordine nel suo cervello? Il risultato è un coinvolgente racconto giallo ambientato in Francia, Giappone e Italia, e che, tra i vini, vede protagoniste anche le etichette italiane del Barolo Cannubi Boschis di Luciano Sandrone e del Brunello di Montalcino di Poggio di Sotto.

Il fumetto ha fatto crescere la cultura del vino in Giappone e la serie - i cui 8 episodi sono trasmessi in tutto il mondo in 26 lingue su Apple Tv dal 21 aprile 2023, su Hulu Japan da ottobre 2023 e su France Television nel 2024 - è un must per i wine lovers asiatici e non solo, capace di influenzare il loro rapporto con il vino e anche il mercato.

