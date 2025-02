È ancora poco usata, ma l’Intelligenza artificiale avrà un grande impatto nel settore del vino

Al momento l’utilizzo delle tecnologie basate sull’Intelligenza artificiale (Ia) è ancora poco diffuso nel settore del vino, ma l’impatto futuro sarà inevitabile. Le aree in cui le aziende cominciano ad utilizzare i nuovi strumenti sono il marketing e le vendite, ma l’Ia prende piede anche nei vigneti e nelle operazioni di cantina. L’interesse è cresciuto enormemente negli ultimi anni, e ora Intelligenza artificiale sembra essere la parola d’ordine del decennio. Ma in che modo può essere utilizzata nella produzione e nella vendita del vino? A queste domande intende rispondere il primo sondaggio sull’Intelligenza artificiale nel settore vitivinicolo statunitense, lanciato nell’autunno del 2024 da “The Wine Market Council” con “Wine Business Monthly”, rivolto a 266 aziende. Intanto anche in Italia il settore è in fermento: Svinando, piattaforma italiana di vendita online di prodotti enogastronomici (controllata da Italian Wine Brands, prima azienda vinicola quotata alla Borsa valori di Milano), ha lanciato “Nando”, il primo assistente virtuale basato su intelligenza artificiale, nato per offrire un’esperienza di navigazione e consulenza personalizzata per i propri clienti.

Nel sondaggio effettuato negli Stati Uniti uno degli aspetti più impegnativi è stato identificare l’elenco delle tecnologie supportate dall’intelligenza artificiale nel settore vinicolo. Per fare ciò, sono stati contattati esperti del settore ed elaborato un elenco preliminare di 21 tecnologie di intelligenza artificiale. Di queste, 3 strumenti riguardano le operazioni nei vigneti, 5 le cantine, 8 il marketing/vendite e l’amministrazione aziendale e 5 le interazioni con i consumatori. Quando è stato chiesto ai partecipanti di identificare quanto fossero familiari con l’Ia, il 22% ha risposto di essere molto familiare; il 41% ha detto abbastanza familiare; il 28% leggermente familiare e il 9% ha risposto di non essere affatto familiare. É stato anche chiesto dove avessero ricevuto le loro informazioni sull’Ia: la risposta schiacciante è stata dai media, al 67%, seguita dai professionisti sui social media, al 33%. Più di un quarto degli intervistati ha affermato di averne sentito parlare dai colleghi al lavoro (28%) e il 27% dai fornitori di applicazioni. Altri ne avevano sentito parlare da riviste tecniche (26%), frequentando seminari specifici (18%) o corsi di formazione (8%).

Per quanto riguarda l’Intelligenza artificiale nelle operazioni sui vigneti, meno del 15% delle aziende interpellate la utilizza. Solo il 9% utilizza sensori, il 3% utilizza robot e il 15% adotta droni o altre tecnologie di sorvolo aereo. Di loro, il 34% ha riferito di aver aumentato l’efficienza operativa in misura notevole o moderata in termini di risparmio di tempo, velocità e rese. Il 24% ha riferito di aver ottenuto risparmi sui costi, in particolare in costi di manodopera, e il 26% ha dichiarato di aver migliorato la qualità dell’uva grazie ai dati forniti dall’Intelligenza artificiale per aiutare a gestire i vigneti.

I vigneti più grandi (oltre 50 acri) hanno maggiori probabilità di utilizzare l’Ia per le immagini aeree di sorvolo, e semplicemente perché i vigneti più grandi sono più difficili o più costosi da analizzare con i metodi tradizionali. Lo stesso per i sensori nel vigneto. Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? È certamente evidente che un numero significativo di aziende vinicole ha indicato che queste applicazioni hanno un impatto sulle operazioni e sull’efficienza. Il rovescio della medaglia è che è ancora presto, come dimostrato da un gran numero di intervistati che hanno indicato che le applicazioni per vigneti supportate dall’Intelligenza artificiale hanno avuto un impatto minimo o nullo sull’efficienza operativa (66%), sui risparmi nei costi (76%) o sul miglioramento della qualità dell’uva (74%). Parte di ciò potrebbe essere dovuto alla novità della tecnologia e al suo utilizzo in un’ampia gamma di applicazioni: più l’uso è limitato e ristretto, più efficace è secondo gli utenti. In realtà l’Intelligenza artificiale è più evolutiva che rivoluzionaria per i viticoltori: il modo più diretto in cui può cambiare la viticoltura è consentendo processi decisionali migliorati quando si tratta di quando, quanto e come irrigare, fertilizzare o curare le malattie.

Veniamo adesso all’utilizzo dell’Intelligenza artificiale nelle operazioni di cantina: ad oggi la tecnologia più utilizzata è la selezionatrice ottica, con il 9% di risposte affermative, seguita da prodotti di Intelligenza artificiale per analizzare i componenti del vino al 7%. Solo il 4% degli intervistati utilizza attualmente sistemi di Intelligenza artificiale per monitorare la fermentazione, nonché per monitorare le forniture e la produzione di vino e fornire avvisi quando articoli o input sono bassi. Tuttavia, l’1% ha dichiarato di utilizzare attualmente robot per le operazioni vinicole.

In termini di risultati, gli intervistati sono stati più positivi rispetto ai gestori dei vigneti nel segnalare un miglioramento notevole o moderato grazie all’utilizzo della tecnologia. Tra coloro che hanno dichiarato di averlo fatto, il 48% ha identificato miglioramenti nell’efficienza operativa, il 35% ha affermato che c’è stato un aumento del risparmio sui costi (ad esempio manodopera) e un sorprendente 49% ha identificato un aumento della qualità del vino grazie ai dati forniti dall’Intelligenza artificiale. Molte attività in cantina e sulle linee di imbottigliamento sono già automatizzate, in particolare nelle aziende vinicole più grandi, indipendentemente dal fatto che l’Ai o l’apprendimento automatico vengano implementati di per sé. Esistono decine di prodotti software consolidati per la produzione di vino che raccolgono dati. Nel frattempo, le startup stanno automatizzando e ampliando la raccolta di dati dai serbatoi di fermentazione, applicando l’apprendimento automatico per comprendere meglio cosa sta accadendo in termini di fermentazione. Pertanto, potrebbe non sorprendere che ci sia una percezione attuale che l’Ai venga implementata in cantina in misura maggiore rispetto al vigneto.

Passiamo all’utilizzo dell’Intelligenza artificiale nei settori marketing, vendite e amministrazione del vino: qui quasi il 40% del campione ha dichiarato di utilizzare l’Intelligenza artificiale. Lo strumento più comune è ChatGPT, o software simili, per assistere nel marketing (39%), seguito da ChatGPT (o simili) per assistere nelle applicazioni per ufficio. La traduzione linguistica è arrivata al 24%. Altri usi includono generatori di immagini Ai per creare loghi o altro (20%), seguiti dall’uso dell’Intelligenza artificiale per l’analisi dei contenuti (13%) e per la gestione dei social media (12%). Un numero inferiore di aziende vinicole utilizza strumenti Ai per finanza/strategia (8%) e per analisi vendite (7%).Per coloro che avevano fornito risultati positivi in ​​misura moderata o elevata, il 35% ha identificato un aumento dell’efficienza operativa in termini di velocità, il 21% ha affermato di aver ottenuto risparmi sui costi con costi di manodopera ridotti e il 43% ha segnalato un aumento della qualità.

Infine, dal sondaggio emerge che ad oggi pochissime aziende vinicole statunitensi utilizzano l’Intelligenza Artificiale per assistere i consumatori nella scelta del vino, con meno del 10% degli intervistati: i due strumenti più apprezzati correlati ai clienti sono stati l’Intelligenza artificiale per gestire la navigazione del sito web e l’ecommerce all’8%, insieme alle app per assistere i clienti nella scelta del vino, sempre all’8%. Leggermente inferiore è stato l’uso di chatbot sul sito web (per aiutare i clienti a selezionare il vino o risolvere problemi di servizio) al 7%. L’uso di un’applicazione Ia per sommelier è stato segnalato solo dal 4% del campione, seguito dagli assistenti telefonici virtuali al 3%.

Svinando è il primo player italiano di e-commerce nel mondo del vino a proporre una soluzione di questo livello: grazie a un motore avanzato basato su tecnologia Ai, “Nando” è in grado di guidare gli utenti su ampi temi, dalle caratteristiche dei prodotti a catalogo, agli abbinamenti, alle occasioni di consumo, al budget di spesa. Si tratta di una vera e propria guida esperta, capace di comprendere e anticipare i bisogni del cliente, che offre consigli personalizzati con precisione e affidabilità. Questa innovazione nasce in risposta ai feedback che Svinando ha ricevuto dai propri clienti, che spesso si sentono disorientati di fronte ad un’offerta di etichette così ampia (Svinando ha un catalogo con oltre 4.000 referenze, tra vini, spirits, birre e alimentari) e che hanno dimostrato di gradire il consiglio di un esperto, per avere risposte sui tanti temi legati al vino.

