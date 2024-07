É già sold out, al suo debutto, il nuovo miele biologico di Re Carlo III

Un miele biologico speciale, prodotto dalle api di Re Carlo II nella sua Tenuta di Highgrove Gardens, e chissà che non sia stato il sovrano in persona, notoriamente grande appassionato di apicoltura, a estrarlo dagli alveari: sarà per questo che la limited edition, prodotta in solo 500 barattoli numerati a mano da 350 grammi ciascuno, al (non modico) prezzo di 25 sterline ciascuno, è già sold out. I ricavati saranno interamente devoluti in beneficienza, come per gli altri prodotti della tenuta, dalle marmellate ai biscotti.

Il miele di Highrove, nei Cotswolds, è prodotto dalle api che vivono in speciali alveari costruiti appositamente per la tenuta: a doppia parete, ogni alveare ha il suo design specifico e ci è voluto quasi un anno per costruirli a mano. In primavera le api bottinano le siepi fiorite di Highgrove Gardens e, tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, si spostano nel viale dei tigli. Il risultato è un miele morbido e profumato, con sapore agrumato e floreale.

Il debutto sugli scaffali del nuovo miele di Re Carlo non sarebbe casuale, secondo la stampa inglese: è atteso infatti a breve l’arrivo dei primi prodotti a marchio “American Riviera Orchard”, il brand di food & lifestyle di Megan Markle, moglie del principe Henry. La famiglia reale avrebbe così “anticipato” le mosse della coppia, che ormai vive stabilmente negli Stati Uniti e con cui i rapporti sono distaccati da tempo.

Proprio nei mesi scorsi King Charles aveva ricevuto i consigli di un altro “apicoltore vip”, l’ex calciatore David Beckham, che gli aveva portato in regalo un vasetto del suo miele, oltre ad elargirgli qualche consiglio prezioso in tema di smielatura & co. Beckham è anche stato nominato dal sovrano ambasciatore e testimonial della sua fondazione ambientalista King’s Foundation.

