É made in Toscana il vino dedicato ad Eva Green, musa di Bertolucci e Polański

Dopo essere stata la musa di registi di fama internazionale, da Bernardo Bertolucci a Roman Polański, da Ridley Scott a Tim Burton, l’attrice francese Eva Green, protagonista di pellicole di successo come “The Dreamers” e “007 - Casino Royale”, vanta anche un’etichetta tutta dedicata a lei: la produce a Bolgheri, in Toscana, Niccolò Marzichi Lenzi, figlio di Ilaria Antinori (sorella di Piero e Lodovico Antinori, ndr) e marito di Joy Green, sorella gemella della star. Si chiama proprio “Eva” la cuvée di Tenuta Le Crocine, fondata nel 2012, dal giovane manager del vino (che è anche amministratore delegato della Tenuta di Biserno, oggi una delle migliori piccole realtà del vino di Toscana, ndr), insieme alla moglie. La limited edition dedicata all’attrice, acquistabile solo su assegnazione, è un Igt Toscana prodotto con uve 100% Cabernet Franc provenienti da vigneti certificati bio. Un vero e proprio omaggio, da parte della sorella e del cognato, ad una delle più belle e affascinanti attrici francesi, che vanta una ricca carriera cinematografica ed è stata modella e testimonial di brand prestigiosi come Bulgari e Dior.

Niccolò Marzichi Lenzi, che a Tenuta Le Crocine produce anche “57022”, un Bolgheri Doc (80% Cabernet Sauvignon e 20% Merlot) e “Le Crocine” (blend di Cabernet Franc, Merlot e Cabernet Sauvignon), oltre a dedicarsi alla sua boutique winery, è alla guida di Tenuta di Biserno che, con i suoi quasi 100 ettari e 160.000 bottiglie prodotte, oltre ad essere una delle realtà più prestigiose del vino italiano, è soprattutto il simbolo della “ricomposizione” della famiglia Antinori, dopo aver riunito, dal 2001, i tre fratelli Piero, Lodovico e Ilaria (madre di Niccolò).

