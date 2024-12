È tricolore il podio delle città più buone del mondo, grazie a Napoli, Milano e Bologna

Lechona, un piatto colombiano a base di carne di maiale; Pizza Napoletana, uno dei simboli più iconici della cucina italiana; Picanha, un taglio di carne tipico della cucina brasiliana; Rechta, un piatto a base di pasta tipico dell’Algeria; Phanaeng Curry, uno dei curry più popolari della Thailandia; Asado, un piatto argentino a base di carne; Çökertme kebabı, un tipo di kebab tipico della Turchia; Rawon, una zuppa di manzo indonesiana; Cağ Kebab, un kebab di agnello turco; Tibs, tagliata di manzo o agnello saltata in padella con burro, cipolla e aglio originario dell’Etiopia: ecco, in ordine dalla posizione n. 1 alla 10, i migliori 10 piatti al mondo secondo la “100 Best Dishes in the World” 2024-2025, la classifica stilata da TasteAtlas, nota guida online che si autodefinisce “atlante alimentare mondiale”, sulla base di 367.847 voti riguardanti 11.258 piatti.

L’Italia spopola, in particolare, nelle classifiche delle mete più gourmet del pianeta. Secondo la “100 Best Food Regions in the World”, infatti, il Belpaese è presente con 3 regioni diverse nella Top 10: la Campania si è classificata al primo posto nel mondo grazie a specialità come la Pizza Napoletana, la Mozzarella di Bufala Campana, e il sugo alla Genovese; l’Emilia Romagna conquista il terzo gradino del podio grazie al Parmigiano Reggiano, al Ragù alla Bolognese, all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e al Prosciutto di Parma:; infine, la Toscana si classifica l’ottava regione gastronomica migliore al mondo con pietanze come Pici, Pappardelle al cinghiale, Bistecca alla Fiorentina, Pecorino Toscano e Costoluto fiorentino. Le altre regioni del globo presenti nella Top 10 sono il Peloponneso (Grecia) al secondo posto; Sichuan (Cina) classificata quarta; le Cicladi (Grecia) alla posizione n. 5; Creta (Grecia) al sesto posto; Punjab (India) classificata settima; Alentejo (Portogallo) alla posizione n. 9; a chiudere la Top 1o delle regioni è la Macedonia (Grecia).

Passando in rassegna la “100 Best Food Cities in the World” con le migliori città gastronomiche del mondo secondo TasteAtlas, l’Italia ricopre ben 6 posizioni nella Top 10: il podio è tutto tricolore con Napoli al primo posto, grazie a piatti come la Pizza Margherita e la Sfogliatella, Gnocchi alla Sorrentina e Spaghetti alle vongole, ma anche le Zeppole; Milano si piazza al secondo posto, con piatti come Risotto e Cotoletta alla Milanese, ma anche Ossobuco, Cassoeula e Panettone; terzo gradino del podio, per Bologna, con specialità come Tagliatelle al ragù alla Bolognese, Tortellini in brodo, Cotoletta e Lasagne alla Bolognese, accanto alla Crescentina. Alla posizione n. 4, invece, c’è Firenze, tra Bistecca alla Fiorentina, Ribollita, Pappardelle al cinghiale, Crostini Toscani e Pappa al pomodoro, seguita da Roma (n. 6), con Carbonara, Cacio e pepe, Tiramisù, Pasta alla gricia e Coda alla vaccinara, e Torino (n. 9), grazie a prelibatezze come Vitello tonnato, Agnolotti, Gianduiotto, Panna cotta e Pizza al padellino. A completare la Top 10, città come Mumbai (India) al n. 5, Parigi (Francia) al n. 7, Vienna (Austria) al n. 8, e Osaka (Giappone) al n. 10.

