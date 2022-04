È ufficiale: Richard Geoffroy, ex Chef de Cave di Dom Perignon, arriva in Franciacorta, a Bellavista

Lo storico (ex) Chef de Cave del mito di Champagne, Dom Perignon, arriva ufficialmente in Franciacorta: come anticipato da WineNews “l’enologo di fama internazionale Richard Geoffroy è stato chiamato a Bellavista, in Franciacorta, dal patron Vittorio Moretti e dal Ceo Massimo Tuzzi per essere il mentore di Francesca Moretti, figlia di Vittorio Moretti, e del suo team tecnico”, si legge in un post apparso nelle scorse ore sul profilo Facebook della Holding Terra Moretti. “È giunto il momento di tracciare un nuovo percorso per l’azienda. Richard Geoffroy aiuterà l’enologa di famiglia ad acquisire tutte le competenze, sia umane sia professionali, necessarie a guidare Bellavista verso il futuro”, si legge ancora, con la conferma ufficiale della notizia che veda una delle griffe più importanti del territorio portare in Franciacorta l’expertise sulla spumantistica di Geoffroy, universalmente riconosciuto come fuori classe e maestro delle grandi bollicine d’autore.

