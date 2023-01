È una vignaiola della Côtes du Rhône la nuova Miss Agricoltura 2023 in Francia

Pauline Pradier, vignaiola del Domaine de Vallaurie nella regione del Gard, nel sud della Francia, è stata eletta Miss Agricoltura Francia 2023. La giovane viticoltrice di Saint-Nazaire, che produce vini Côtes du Rhône nella proprietà di famiglia, è stata eletta al termine di un concorso - nato nel 2014 - che ha visto oltre 37 milioni di visualizzazioni e 300.000 like.

Si tratta di una competizione che si svolge esclusivamente on line, e che premia ogni anno 10 tra uomini e donne che lavorano in agricoltura, per mostrare un’immagine positiva e attraente del settore. Per tutto l’anno i vincitori sono ospiti di eventi e manifestazioni. Pauline, 31 anni, si dichiara appassionata del suo lavoro e ringrazia il padre per averla introdotta fin da bambina a lavorare nella tenuta. Dopo il diploma professionale in enologia, nel 2012 ha affiancato il padre per prendersi cura del vigneto di 65 ettari. Dal 2019 ha portato il suo tocco personale in azienda, creando nuovi vini da zero. “Mio padre - spiega la nuova Miss Agricoltura - vendeva tutti i vini sfusi, quindi ho voluto introdurre una gamma di etichette in bottiglia per aumentare il loro profilo e migliorare i prezzi”.

