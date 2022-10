Eataly lancia il “Premio Speciale Motherland” dedicato ad una startup del food guidata da donne

La fotografia del comparto agricolo italiano oggi conta complessivamente 204.214 imprese attive condotte da donne. Un’indagine 2022 del Centro Studi di Confagricoltura testimonia che negli ultimi anni sono diminuite le aziende a conduzione femminile di dimensioni più piccole, mentre è aumentata (più che raddoppiata in 10 anni) la presenza femminile - grazie soprattutto alle più giovani - nelle società di capitali e di persone, a dimostrazione che le imprenditrici si sono unite e hanno fatto rete. Questo dato rappresenta un’opportunità da sviluppare ulteriormente anche attraverso il racconto di modelli di riferimento positivi e di esempi reali che possono avere un impatto molto importante nell’ispirare quante siano interessate ad avviare una carriera o un’impresa nel mondo dell’agroalimentare. Per sostenerle Eataly lancia il “Premio Speciale Motherland”, un percorso di scouting realizzato tra ottobre 2022 e febbraio 2023 per individuare una startup attiva nel mondo dell’agroalimentare guidata da donne, frutto della nuova partnership con l’associazione “Angels for Women”, player di riferimento fondato da Axa Italia e Impact Hub Sb e primo gruppo di Business Angel italiano dedicato al supporto dell’imprenditoria a leadership femminile.

L’imprenditrice che si aggiudicherà il premio in denaro avrà accesso a incontri con mentori per accelerare lo sviluppo del progetto. “Un gesto concreto che contribuisce a ridurre il gender gap nel campo dell’innovazione e dell’impresa nel mondo del cibo supportando nuove aziende guidate da donne”, sottolinea Stefania Quaini, managing director di “Angels for Women”.

“Eataly è un luogo in cui raccontiamo storie: con “Motherland” abbiamo amplificato le storie di donne che attraverso il proprio lavoro nel mondo del cibo sono riuscite a soddisfare il proprio potenziale, con la speranza di ispirarne altre ad intraprendere un percorso in questo settore”, spiega Clotilde Balassone, Head of Marketing Emea Eataly. Nei cui store è possibile ora trovare anche i prodotti di imprenditrici come Elena Dalla Bona, fondatrice e ad Eli Prosciutti, azienda specializzata nella produzione e nella stagionatura di Prosciutti di Parma e San Daniele, o di Elisabetta Foradori, alla guida di Foradori, traino del movimento dei vini artigianali del Trentino, ma anche di Francesca D’Antonio, fondatrice e ad Mimina, brand di granola artigianale, biologica e vegana e di altri prodotti di altissima qualità per la colazione e la merenda, grazie al logo di “Motherland”.

