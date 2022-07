Eccellenze di impresa familiare e vino: Donnafugata premiata nel quadro di “Senato & Cultura”

Vino e alimentare in testa, ma anche moda, ingegneria e non solo. Sono tante le storie di impresa familiare che hanno portato il made in Italy nel mondo. E alcune di queste saranno premiati nel quadro di “Senato & Cultura” n. 24, dal Presidente del Senato Elisabetta Casellati, sabato 16 luglio (ore 11), nell’Aula Legislativa di Palazzo Madama (ed in diretta su Rai Uno), che consegnerà a sette imprenditrici e imprenditori italiani il riconoscimento di eccellenze del made in Italy. A tenere alta la bandiera del vino tricolore, sarà Josè Rallo, in rappresentanza della famiglia Rallo (Donnafugata), azienda vitivinicola tra quelle che più ha saputo innovare lo stile e la percezione del vino siciliano nel mondo.

“Emozione, orgoglio ma anche un rinnovato senso di responsabilità - ha commentato Josè Rallo, a capo di Donnafugata, con il fratello Antonio Rallo - l’Italia è un Paese straordinario che ha nel suo tessuto produttivo familiare un suo modello vincente. Contribuire al suo successo nel mondo è fonte di grande soddisfazione”. Ma per il mondo del food italiano, ci saranno anche Guido Barilla, presidente del Gruppo Barilla, marchio italiano tra i più celebri al mondo per la pasta, e Giuseppina Amarelli, alla guida della storica azienda calabrese della liquirizia.

Oltre a Leonardo Ferragamo, presidente della griffe della moda Salvatore Ferragamo, Francesca Catelli, della famiglia Catelli, fondatrice del gruppo Artsana (che controlla marchi come Chicco e Prenatal, tra gli altri), a Lugi Cimolai, presidente del Gruppo Cimolai, che realizza grandi opere in acciaio in tutto il mondo, e Antonio Marras, stilista e alfiere della Sardegna (e che, negli anni, ha firmato progetti speciali legati al vino, con cantine come Argiolas, per esempio, per la quale ha firmato l’etichetta del Turriga 2008, vendemmia n. 20 di uno dei più grandi vini di Sardegna, o Sella & Mosca, del gruppo Terra Moretti, per la quale ha ridisegnato le etichette dei vini, nel 2018, ndr).

Copyright © 2000/2022