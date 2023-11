Effetto classifiche: il Brunello di Montalcino 2018 Argiano il più scambiato sul Liv-Ex

Anche se qualcuno continua a storcere il naso, le grandi classifiche internazionali del vino confermano di avere i loro effetti sul mercato. E, in particolare, la “Top 100” by “Wine Spectator” che, come ormai ben noto, ha incoronato il Brunello di Montalcino 2018 di Argiano al n. 1, come “Wine of the Year”. Che, chiaramente, è diventato subito un vino richiestissimo dai collezionisti, tanto che, secondo il Liv-Ex, che monitora i trend e l’andamento del mercato secondario, nella settimana tra il 10 novembre (quando la notizia è arrivata) ed il 16 novembre, gli scambi sulla piattaforma sono schizzati in alto, con il Brunello di Montalcino Argiano 2018 vino più scambiato in assoluto, in volume, sulla piattaforma, con un valore arrivato a 690 sterline per una cassa da 12 bottiglie, e con un’altra etichetta della cantina guidata da Bernardino Sani, e di proprietà dell’imprenditore brasiliano Andrè Esteves, in top 5, ovvero il Brunello di Montalcino 2015 (a 344 sterline a cassa). Insieme ad altri due vini italiani, che sono due grandi classici come il Tignanello 2020 di Antinori (1.160 sterline a cassa da 12 bottiglie) ed il Sassicaia 2019 della Tenuta San Guido (2.450 sterline, che è stato anche in assoluto il vino che ha mosso più valore nel periodo tra gli utenti del Liv-Ex), oltre al celeberrimo Chateau Lynch-Bages 2020, da Bordeaux (960 sterline).

Copyright © 2000/2023