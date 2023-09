Effetto nostalgia: secondo un’indagine AstraRicerche gli italiani rimpiangono gli Anni Ottanta

L’album delle figurine, il walkman, le biglie, la collezione di Topolino, Lupin, Lady Oscar e Candy Candy. Ed ancora il Monopoli, il Commodore 64, le musicassette e i primi cd, le cabine telefoniche, Flash Dance e Dirty Dancing, i Mondiali di calcio e il muro di Berlino. Istantanee dagli Anni Ottanta del Novecento, ricordati come anni spensierati da oltre la metà degli abitanti del Belpaese, come afferma l’indagine AstraRicerche “Italiani indietro tutta: tornare bambini ci rende felici”. E in pieno effetto nostalgia, per celebrare i 40 anni dal lancio della prima collezione di Sorpresine, nel 1983, e dopo milioni di messaggi sui social di chi non le ha dimenticate, Mulino Bianco - marchio leader dei prodotti da forno, di proprietà del gruppo a Barilla, che produce biscotti, merende, pani e torte - lancia una nuova collezione inedita, con 18 gommine di diverse forme, dalle api ai fiori, fino alle miniature delle confezioni dei prodotti, rigorosamente contenute all’interno dell’iconica scatolina di fiammiferi. A differenza di un tempo, le Sorpresine non si troveranno nei pacchi di merende, ma si potranno ricevere a casa attraverso una raccolta punti on line.

“Con la nuova collezione delle Sorpresine Mulino Bianco - afferma Julia Schwoerer, vice presidente marketing Mulino Bianco - vogliamo celebrare il legame con i nostri consumatori, riaccendere l’entusiasmo di tutti coloro che non hanno mai smesso di desiderare un oggetto iconico per milioni di italiani, e suscitare le stesse emozioni. Vogliamo parlare ai bambini di ieri, riscoprendo un gioco amato come le Sorpresine, e ai bambini di oggi, per rivivere le emozioni vissute dai loro genitori, creando nuove occasioni di incontro e di gioco insieme”.

L’indagine AstraRicerche per Mulino Bianco conferma che c’è tanta voglia di riscoprire e reinventare oggetti e sensazioni della propria infanzia: negli Anni Ottanta del Novecento i bambini vengono percepiti “più felici” dalla maggior parte degli italiani (e dal 91% di chi era bambino in quell’epoca). Sono felicità e allegria (27,3%), seguite dalla nostalgia (24,9%) le emozioni che provano gli italiani verso la propria infanzia. Tra le attività legate ai momenti felici spiccano stare con gli amici (47,8%), guardare i cartoni animati (41,6%) e giocare nella propria cameretta (35%). Terrazzo, giardino o porticato (28%), cameretta (23%) e cucina (21%) sono invece gli ambienti domestici legati ai ricordi gioiosi, mentre quando non si è nella propria abitazione la casa dei nonni (41,4%) o la casa di vacanza (40,2%) diventano i luoghi prediletti che riportano a ricordi dell’infanzia felice.

Secondo i dati emersi dall’indagine AstraRicerche, le celebri scatoline Mulino Bianco spiccano nei ricordi di un’intera generazione (21,9%) e risultano l’oggetto cult più desiderato di oggi da bambini e adolescenti degli Anni Ottanta, superando il Commodore 64 (14,2%), il walkman (13,9%) e le musicassette (10,8%). Ma se le Sorpresine erano al centro dei giochi e dei momenti felici dei bambini in quegli anni del Novecento, la quasi totalità degli italiani le conosce (94,7%) e un italiano su due ha ancora oggi una Sorpresina a casa, ad indicare il forte legame con le celebri scatoline.

