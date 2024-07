“Effetto Taylor Swift” anche sul vino? Le vendite dei suoi bianchi preferiti crescono negli Usa

L’impatto di Taylor Swift sull’economia planetaria è talmente potente da aver fatto coniare agli analisti il termine “swifteconomics”: la cantante - prima musicista ad entrare nella classifica dei miliardari di “Forbes” nell’ottobre 2023, attesissima in Italia con il suo “The Eras Tour”, il 13 e 14 luglio a San Siro, a Milano, sold out da mesi e con biglietti che hanno raggiunto cifre folli - influirebbe anche sulle vendite del vino negli Stati Uniti, secondo un’analisi dello stesso magazine statunitense. I suoi bianchi preferiti, Sauvignon Blanc e Pinot Grigio, sono stati gli unici due vitigni a mostrare una crescita nelle ultime 52 settimane, come riportato da Wine Analytics Report (dati: luglio 2024).

Del resto la star numero uno al mondo (adorata dai suoi fan, gli “Swifties”), non fa mistero di apprezzare il vino: si ritiene che sia la sua bevanda preferita e lei lo usa spesso come metafora nei suoi testi. Secondo l’analisi condotta dallo scrittore David Morrow per “Bottle Raiders” il vino viene menzionato ben 19 volte nelle sue varie canzoni. “Agosto sorseggiato come una bottiglia di vino”, canta la Swift in “August” e in “Champagne Problems” canta “Dom Pérignon, l’hai portato tu”, solo per citare due esempi.

Taylor ha poi dichiarato quali sono i suoi vini preferiti nello show di Ellen DeGeneres “Burning Questions”. Ellen le ha chiesto: “Un tuo amico ti invita a cena, cosa porti?”. Sancerre, Pinot Grigio o Sauvignon Blanc”, ha risposto Taylor. Sancerre, regione della Francia nota per la produzione di Sauvignon Blanc leggeri e profumati, ha creato un tale interesse tra i fan di Taylor da spingerli a pubblicare su TikTok centinaia di video in cui provano i vini di Sancerre perché piacciono a Taylor. E se “The Drink Business” si chiede addirittura se Taylor Swift sia ad oggi la più importante wine influencer del mondo, non c’è dubbio che le vendite di ogni etichetta che beve e pubblica sui social schizzano alle stelle. Recentemente, la foto di una bottiglia di “Gaslighter Rosé” della Sonoma Coast posata su un ripiano nella cucina di Taylor ha spinto i suoi fan ad acquistare quel vino e a postarlo su TikTok e altre piattaforme di social media. Così l’etichetta si è rapidamente esaurita nei rivenditori di tutto il Paese.

Insomma, anche se non è possibile provare scientificamente che Taylor Swift stia influenzando le tendenze delle vendite di vino, da quando ha menzionato per la prima volta che le piace il vino bianco nello show di Ellen DeGeneres, in poco più di un anno le vendite di vino bianco hanno iniziato ad aumentare negli Stati Uniti, mentre prima dominava il vino rosso. I suoi fan continuano a scrutare ogni sua mossa, inclusi non solo i vini che beve, ma anche il cibo che mangia, le macchine che guida, i vestiti che indossa. E se ad oggi la Swift è considerata l’artista musicale più famosa al mondo, è facile capire il suo potere. Al punto che c’è chi conta sul suo endorsement per decidere le prossime elezioni presidenziali americane.

Copyright © 2000/2024