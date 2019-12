“Enciclopedia della Nocciola”, la corilicoltura italiana raccontata da Clara e Gigi Padovani

Una pianta magica, nell’immaginario collettivo tipica solo del Piemonte, ma che ha in realtà le radici, anche quelle culturali, ben salde anche in Liguria, Lazio, Umbria, Campania, Calabria e Sicilia, elisir di bellezza e salute, simbolo dell’eccellenza gastronomica italiana, anche nel mondo, anche grazie ad una crema conosciuta in ogni angolo del globo: è la nocciola, in tutte le sue declinazioni, culinarie e culturali, la protagonista del nuovo libro a firma di Clara e Gigi Padovani, la celebre coppia gastro-letteraria, che torna in libreria con l’Enciclopedia della Nocciola. Storia, curiosità, territori e ricette”, edito da Mondadori e che sarà presentato il 24 novembre in anteprima al Congresso delle Città della Nocciola n. 15, in scena ad Ucria (Messina), evento che riunisce i comuni corilicoli italiani, un vero e proprio atlante del piccolo frutto dalle origini orientali, ma diventato ormai tipico dello Stivale e della sua cucina. E i due autori il viaggio lo iniziano proprio dalle origini più antiche, svelandone le citazioni più antiche, per arrivare alla riscoperta moderna, come “superfood”. E continuando quindi il viaggio, inevitabilmente, ai fornelli, con ricette e consigli per usare le nocciole in cucina, dalla granella fino alle famose creme.



