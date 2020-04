“Errazuriz Wine Photographer of the Year” 2020, i migliori del concorso fotografico intorno al vino

Persone, luoghi, azioni che girano intorno al vino, alla vigna, alla vite, al grappolo: questi sono i soggetti che animano gli scatti da ogni angolo del mondo, tutti bellissimi, che raccontano un anno di lavoro in vigna e in cantina, tutti in corsa per gli “Errazuriz Wine Photographer of the Year” 2020, la categoria dedicata al vino del “Pink Lady Food Photographer of the Year” , nato nel 2011 con lo scopo di mostrare la straordinaria semplicità del mondo enogastronomico, di come è vissuto nel mondo, con le sue diversità. E che ha visto guadagnare, nella categoria dedicata specificatamente al mondo enoico, nella sezione “People” a David Weimann, col suo “Meike and Dorte Nakel” (Germania) il primo posto, seguito sul podio da Joh Carey con “Michael, the Wine Man in the Pie Room” (Uk) e l’italiana Marina Spironetti col suggestivo “Time to meditate”. Nella categoria “Places”, è stato invece il fotografo statunitense Thomas Hyland a conquistare il gradino più alto del podio, con “A Langhe Winter”, mettendo dietro Jon Wyand con “Late Afternoon in March, Vallée des Vaux Cote Chalonnaise” (Uk), e LM Archer con “Patrimoine” (Usa). Last but not least, la categoria “Produces”, che ha visto trionfare Patrick Desgraupes e il suo “Clos Saint Patrice Sample” (Francia), ma anche Matt Wilson “Wine Thief Delicacy” (Cile) al secondo posto, e Andrew Barrow “Wine and Cheese” (Uk) al terzo.

Le categorie sono moltissime, ed esplorano ogni ambito del mondo wine & food, dalla “Food Celebration” al “Food for Sale”, dal “Food in the Field” al “Food for the Family”, dal “Food Stylist Award” all’ “Intercontinetal Food at the Table”.

