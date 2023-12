Export, anche la Francia vira in negativo nei primi 9 mesi del 2023, a -1,3% in valore sul 2023

Se le esportazioni di vino italiano, nei primi 9 mesi del 2023, sono in calo del -1,9%, a 5,6 miliardi di euro, a volumi stabili, sullo stesso periodo del 2022 (dati Istat analizzati da WineNews), anche la Francia, dopo un terzo trimestre molto negativo, inizia a segnare il passo, pur con fondamentali nettamente migliori. Secondo l’Osservatorio Spagnolo del Mercato del vino, infatti, nei primi 9 mesi del 2023, le esportazioni di vino francese sono diminuite del -1,3, fermandosi a 8,8 miliardi di euro, e con un calo in volume ancor più accentuato, nell’ordine del -8,7%, per 958,5 milioni di litri. Di conseguenza, ovviamente, è salito il prezzo medio, del +8%, a quota 9,27 euro a litro, quasi tre volte il valore del vino italiano. Critico, per la Francia, il mese di settembre, con le esportazioni a -20%, spiega l’Osservatorio.

