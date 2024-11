Export e Gdo (in valore) sorridono al 2024 del vino, ma nel fuori casa reggono solo le bollicine

Alcuni costi che scendono ed altri che restano “pesanti”, un export che porta buone notizie e una boccata di ossigeno, mentre i consumi, nei vari canali, restituiscono luci (spumanti in primis, ma non solo) ed ombre (soprattutto riguardo i volumi). Una fotografia che, in linea generale, ma con le doverose distinzioni, abbraccia il comparto dei vini, spiriti e aceti, in un anno particolare, tra instabilità, potere di acquisto che non decolla, e tensioni internazionali, e non esente da criticità, ma che ha confermato il peso e l’importanza di un settore che “smuove” un giro di affari notevole e garantisce tanti posti di lavoro. Tanto che “in un 2024 che si avvia a conclusione i comparti produttivi rappresentati da Federvini hanno confermato una significativa capacità di resilienza, pur messa a dura prova da un quadro economico incerto, da un Pil italiano stimato in lieve crescita (+0,8%), e da un andamento debole del clima di fiducia di imprese e consumatori”. È questa la fotografia restituita dall’ultima edizione dell’Osservatorio Federvini, a cura di Nomisma e TradeLab.

Il 2024 si conferma, dunque, un anno complesso per il settore. A fronte di una riduzione dei costi energetici, quelli relativi al packaging, seppure in lenta discesa, sono ancora decisamente più alti rispetto ai valori di inizio 2021, in particolare pet (+24%), carta (+47%) e vetro (+67%). Lo scenario è stato inoltre caratterizzato negativamente da tensioni sui mercati internazionali, dovute anche alla recente introduzione dei dazi cinesi sulle importazioni di acquaviti e dal rallentamento dei consumi fuori casa, legato al contesto economico non favorevole.

Venendo all’export, secondo Nomisma, nei primi 8 mesi dell’anno, l’export dei vini supera i 5 miliardi di euro (cifra rilevata anche nell’analisi WineNews) e si attesta nella media dei principali esportatori mondiali con un +4,7% in valore e +3,2% a volume sul 2023, mentre soffrono competitor di peso quali Francia e Spagna. Gli spumanti italiani restano i protagonisti con importazioni in aumento in Australia (+11,2%), Francia (+8,3%) e Stati Uniti (+5,3%). Gli spiriti italiani registrano un incremento del 4% in valore per 1,2 miliardi di euro generati nei primi 8 mesi dell’anno: su tutti si distinguono il mercato cinese (+24,9%), tedesco (+7,5%) e statunitense (+5,5). L’export di liquori cresce in particolare in valore in Francia (+16%), Stati Uniti (+10%) e Germania (+3%), mentre la grappa registra un rallentamento generale limitando la sua crescita al Canada (+27%). Il comparto degli aceti, con esportazioni del valore di 236 milioni di euro nei primi 8 mesi dell’anno, segna una crescita significativa, con un incremento del 18,6% in valore e del 15% in volume tra gennaio e agosto 2024 sullo stesso periodo dell’anno precedente: la Corea del Sud emerge come il mercato di destinazione dell’export di aceti italiani a maggiore tasso di crescita (+70% a valore).

Sempre secondo Nomisma, le vendite in Gdo si mantengono in positivo sul fronte dei valori, ma continuano a cedere in volume (-1,1% sul 2023), con i vini che nei primi 9 mesi dell’anno raggiungono i 2,1 miliardi di euro (+1,1% in valore sul 2023). Gli spumanti si distinguono per un’ulteriore crescita (+3,5% in valore), guidata da Metodo Classico (+4,6%) e da Charmat secco, con in testa il Prosecco (+4,2%). Per i vini fermi e frizzanti crescono quelli a marchio Igp (+1,6% in valori e +3,7 a volume), mentre i Dop, che rappresentano oltre la metà del valore totale delle vendite, si mantengono stabili a valori (+0,2%), ma si riducono nei volumi (-2,9%). Nello stesso periodo gli spiriti mostrano andamenti differenziati flettendo lievemente in valore (-0,1%) sul 2023 e con un giro d’affari di 861 milioni di euro. Gli aperitivi alcolici premiscelati crescono del 9,2% a valore, mentre distillati ed acquaviti confermano la loro posizione preminente rappresentando insieme il 42,6% delle vendite. La grappa resta il prodotto più consumato del segmento generando vendite per 90 milioni di euro, al contrario, soffrono i liquori dolci come sambuca (-4,7% a valori) e quelli cremosi (-1,4% a valori), compensati, però, dall’ottima performance dei prodotti a base di amaretto (+5,3% a valori) e di quelli a base d’uovo (+6,1% a valori). Sul fronte degli aceti, nei primi 9 mesi 2024, la performance in Gdo si contrae leggermente (-0,3%) con un valore di 105 milioni di euro. L’aceto di mele si conferma la categoria più dinamica (+5,4% in valore), mentre l’Aceto Balsamico di Modena Igp registra una lieve contrazione (-1,5%).

Per quanto riguarda il fuori casa, l’approfondimento a cura di TradeLab evidenzia nei primi tre trimestri 2024 una crescita dell’1,3% in valore per il mercato out of home, a fronte di una diminuzione dell’1,1% nelle visite. La colazione si conferma il momento di consumo più stabile (+1,5% a valore), grazie alla sua accessibilità economica e all’abitudine consolidata degli italiani. Prosegue, invece, la sofferenza delle occasioni serali: l’aperitivo cede l’1,9% in termini di presenze, e la cena lo 0,8%, ma segna un +1% a valore, mentre diminuiscono sensibilmente i consumi nella notte (-4,4%). Quest’anno le bollicine mantengono una tendenza positiva (+1% a valore), soprattutto nelle occasioni di aperitivo serale, mentre i vini, i cocktail alcolici e gli spiriti lisci subiscono un calo del 2%. Per gli amari ed i dopo pasto la flessione risulta invece più marcata (-5%) a causa della contrazione del consumo a cena pur mantenendo una discreta popolarità nelle pizzerie.

“I dati dell’Osservatorio - dichiara Micaela Pallini, presidente Federvini - dimostrano quanto la filiera dei vini, spiriti e aceti italiani pur affrontando sfide complesse, continui ad essere un asset strategico per l’economia italiana. Ma non mancano segnali di difficoltà legati anche ai precari equilibri geopolitici ed è quindi fondamentale continuare ad investire nella promozione internazionale e nella difesa dei nostri comparti. Per garantire stabilità e crescita a lungo termine, è necessaria un’azione di sistema tesa a rafforzare il ruolo dell’Italia in sinergia con tutti gli attori della filiera, per valorizzare le eccellenze e rispondere con prontezza alle nuove esigenze dei mercati internazionali”.

