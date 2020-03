Family Food Fight, ultimo talent show, e saga familiare con il debutto dei Bastianich madre e figlio

Una saga familiare a tutti gli effetti: ecco Family Food Fight, ultimo tra i talent cooking show che portano la cucina in Tv, in onda dal 12 marzo su Sky Uno, che segna il debutto per la prima volta insieme, dopo tanti successi personali, anche sul piccolo schermo, di Lidia & Joe Bastianich, madre e figlio, nei panni di giudici della nuova produzione EndemolShine Italy per Sky, alla sua prima edizione italiana, un’avvincente competizione tra famiglie e le loro tradizioni ai fornelli. “Ci vedrete come siamo nella vita. Tenete conto che a 50 anni io temo ancora le sberle di mia madre, non si farebbe certo problemi - ha detto Joe Bastianich al magazine “Gente” - Cannavacciuolo? Praticamente è mio fratello, ormai è stato adottato a pieno titolo in famiglia. E anche di “pacche” se ne intende.

