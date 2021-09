“Ferrari F1 Limited edition”, per celebrare quattro Gran Premi icona di Formula 1

Dai festeggiamenti della Nazionale di calcio ai Mondiali di Spagna 1982 ai tanti brindisi per gli scudetti della Juventus, fino ai successi di Prada Luna Rossa: la storia di Ferrari, cantina leader del Trentodoc e simbolo dello stile italiano nel mondo, è legata da sempre ai grandi momenti dello sport: un binomio rafforzato, da quest’anno dalla partnership con Formula 1, di cui è brindisi ufficiale per tre stagioni.

E se a brindare sul podio sono solo i campioni del calibro di Max Verstappen, Lewis Hamilton e colleghi, per gli appassionati di vino e velocità arriva una speciale “Ferrari F1 Limited Edition”, declinata in quattro versioni per celebrare quattro Gran Premi e circuiti tra i più belli, affascinanti e iconici del campionato, che hanno segnato la storia più e meno recente della F1: Monza, in Italia, Silverstone, nel Regno Unito, Suzuka, in Giappone, e Sochi, in Russia, che avranno una propria etichetta di cuvée Blanc de Blancs e un astuccio personalizzati.

Il lancio sarà il 12 settembre, proprio in occasione del Gp di Monza, dove tra l’altro già negli anni Ottanta si festeggiava sul podio con le bollicine di Ferrari. Che sarà una celebrazione del made in Italy e, magari, sognando, di un brindisi per il ritorno sul podio della Ferrari (la Rossa di Maranello), bagnato dal Ferrari (il Trentodoc) ...

