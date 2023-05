Ferrari Trento per l’Emilia Romagna: all’asta la bottiglia firmata dai piloti del circuito mondiale 

Ancora una volta il vino scende in pista per la solidarietà: da Max Verstappen a Lewis Hamilton, da Carlos Sainz a Charles Leclerc, insieme a molti altri, tutti i piloti del Campionato Mondiale 2023 di Formula 1 hanno firmato la speciale bottiglia di Ferrari Trento, che sarà messa all’asta per l’Emilia Romagna. La F1 Podium Jeroboam, edizione unica personalizzata con il circuito di Imola e autografata dai grandi nomi internazionali, sarà disponibile sulla piattaforma F1 Authentics, da oggi al 6 giugno, insieme al trofeo che sarebbe stato consegnato al vincitore e allo pneumatico Pirelli sempre omaggiato al pilota in pole position: cimeli straordinari che gli appassionati di tutto il mondo faranno a gara per aggiudicarsi, sapendo anche di aiutare una buona causa. Tutti i proventi saranno devoluti all’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell’Emilia Romagna.

La speciale bottiglia avrebbe dovuto salire sul podio del “Qatar Airways Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna 2023”, in programma ad Imola, annullato dopo la terribile alluvione che ha colpito la regione.

“Come Ferrari Trento siamo felici di lanciare insieme a Formula 1 e con il supporto di tutti i piloti un’iniziativa di solidarietà a sostegno delle zone colpite dall’alluvione - commenta Matteo Lunelli, presidente e ceo Ferrari Trento - i simboli della vittoria del “Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna 2023”, che non si è mai disputato, possono così diventare segni della rinascita di questo territorio meraviglioso, che è stato colpito duramente ma che si sta dimostrando capace di reagire con coraggio e determinazione”.

