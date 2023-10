Finalmente in italiano il ricettario della leggendaria cuoca Julia Child

Per molti ha il volto di Meryl Streep, che l’ha interpretata nel famoso film “Julia & Julia”, ma negli Stati Uniti Julia Child è stata molto più di una cuoca, quasi una “pioniera del piacere” in un Paese allora puritano, insegnando a cucinare a generazioni di americani. Adesso il suo libro di ricette - venduto da anni in tutto il mondo, ma ancora mai pubblicato in Italia - esce finalmente anche da noi: “L’arte della cucina francese” (Giunti, 752 pagine, 22,00 euro) è un vero e proprio classico, scritto con garbo e minuziose informazioni, perfetto come regalo di Natale per tutti coloro che vogliono imparare partendo dalle basi.

Julia Child ha fatto conoscere la cucina francese e le relative tecniche culinarie al pubblico statunitense attraverso diversi libri e trasmissioni televisive, principalmente “The French Chef”, andata in onda dal 1963, in cui presentava ricette che utilizzavano ingredienti complicati cucinati in modo quantomeno stravagante. Il suo libro, scritto insieme a Simone Beck e Louisette Bertholle, con le quali dirigeva un scuola di cucina a Parigi, è un vero must per gli appassionati di cucina, nonché un successo mondiale. Semplice, dal linguaggio comprensibile, è dedicato a tutti coloro che vogliono migliorare ispirandosi a una delle cucine più rinomate.

Californiana, laureata allo Smith College, Julia Child studiò al famoso Cordon Bleu di Parigi e qui nel 1951 avviò la sua scuola di cucina, l’École des Trois Gourmandes, insieme a Simone Beck ed a Louisette Bertholle. Poco dopo l’uscita del suo ricettario nel 1961, Julia Child cominciò ad apparire nella serie televisiva “The French Chef”, riscuotendo un incredibile successo.

