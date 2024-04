Fine wines, venduta ad oltre 64.000 dollari una 5 litri di Chappellet Cabernet Sauvignon 1969

Il mercato dei “fine wines” viaggia ad una dimensione diversa, tutta sua, tanto che c’è chi è disposto a sborsare una cifra a cinque cifre, e non è certo una novità, per aggiudicarsi un gioiello enoico da collezione. Così è successo per una bottiglia da cinque litri di Chappellet Cabernet Sauvignon del 1969, tra i simboli della Napa Valley, che si è rilevato il top lot dell’asta Fine & Rare Wine Signature di Heritage del 22 marzo strappando un prezzo altissimo, ben 64.575 dollari, come riporta il sito Sonoma Magazine. In totale, l’asta ha fruttato 2.489.183 dollari per quei vini selezionati e che erano stati offerti. Il precedente proprietario della bottiglia, il ristoratore della Napa Valley Alex Dierkhising, l’acquistò per 6.000 dollari nella prima asta di vini della Napa Valley nel 1981. Un’annata speciale, quella di Chappellet del 1969, se consideriamo che oltre ai 64.575 dollari per la bottiglia da cinque litri, due magnum dell’annata sono state vendute a 54.120 dollari e una singola bottiglia è stata venduta a 17.220 dollari. Ma cosa ha di così prezioso il Cabernet Sauvignon 1969 di Chappelet? L’azienda ha fatto una breve storia di questo vino-icona: “Donn Chappellet commercializzò il suo primo Cabernet Sauvignon nel 1969. Questa straordinaria prima annata ha ricevuto 100 punti da “Wine Advocate - Robert Parker” ed è considerato uno dei più grandi vini mai prodotti nella Napa Valley”. Una delle sole quattro magnum da 5 litri fu venduta alla primissima asta di vini della Napa Valley e pochi giorni fa c’è stato chi non ha resistito a portarsi a casa, sborsando una cifra di certo non da tutti, quella bottiglia così preziosa.

Copyright © 2000/2024