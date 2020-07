FINE #WineTourismExpo, in Spagna torna il Salone Internazionale dell’Enoturismo

Di eventi e appuntamenti dedicati al vino ce ne sono ormai in tutto il mondo, dalle grandi fiere internazionali ai piccoli saloni locali. E se c’è una cosa che si sa, è che il vino, carico di un valore culturale e tradizionale, ha anche molti legami con altri settori, per primo il turismo, con l’offerta enoica che sempre più attrae viaggiatori di tutto il mondo nei territori. E proprio all’enoturismo è rivolto il FINE #WineTourismExpo, il Salone Internazionale dell’Enoturismo, in scena, per la seconda edizione, il 9 e 10 febbraio 2021 alla Fiera di Valladolid, in Spagna, in un evento b2b, l’unico in Europa completamente focalizzato sull’enoturismo, che alla prima edizione, a febbraio di quest’anno, ha visto partecipare oltre 100 cantine, ma anche territori, agenzie specializzate e buyers da 15 Paesi del mondo, e di cui, per l’Italia, il principale partner è il Movimento Turisimo del Vino, l’associazione del Belpaese dedicata proprio al legame tra vino e turismo e accoglienza.



Un’esperienza inedita attraverso molte attività collegate alle Regioni e alle aree vitivinicole europee, con l’accento sulla specializzazione e sul networking realizzabile tra di esse. Ma restano le cantine le vere protagoniste dell’evento, affiancate dalle organizzazioni di promozione e coordinamento locale, che al Salone possono entrare in contatto con top buyers internazionali e professionisti del settore turistico.

