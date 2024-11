Focus “Gruppo di Alto Livello vino” by Ue: prevenzione degli effetti del clima e assicurazioni

Rafforzare le misure di prevenzione dagli effetti degli eventi meteorologici estremi sempre più frequenti e garantire l’accesso dei produttori ai regimi assicurativi. Ecco i due dei punti principali che entreranno nelle raccomandazioni finali del gruppo di alto livello Ue sul vino, riunitosi venerdì passato a Bruxelles per il terzo round di colloqui, prima di arrivare ad adottare il testo che fornirà un contributo alla riflessione sulla futura politica agricola comune post-2027. Intanto, da quanto apprende WineNews, mercoledì 20 novembre, è in calendario una riunione sul tema tra le rappresentanze di filiera ed il Ministero dell’Agricoltura, ed è probabile che sul tavolo arrivi anche il decreto sulla produzione del vino dealcolato in Italia, che gran parte della filiera richiede da tempo.

Ma tornando al “Gruppo di Alto Livello sul Vino” voluto dalla Commissione Europea, al centro della riunione, era la bozza di raccomandazioni che, secondo un portavoce dell’Esecutivo Ue, è stata accolta con “ampio favore” da parte dei rappresentanti degli Stati membri. L’attenzione è tutta rivolta alle misure politiche per gestire il potenziale produttivo attuale e futuro del settore, “tenendo conto di un declino strutturale della domanda” di vino, in Europa, in Italia e non solo. I Paesi Membri hanno, inoltre, sottolineato l’importanza di rafforzare le misure preventive, l’adattamento e l’accesso dei produttori ai regimi di assicurazione di fronte agli eventi metereologici estremi sempre più frequenti, “compreso un migliore utilizzo delle misure nei programmi nazionali di sostegno già a disposizione del settore”.

La bozza di raccomandazioni sarà rivista, nei prossimi giorni, con l’obiettivo di approvare il testo e presentarlo ai rappresentanti del comparto nell’ultima riunione del “Gruppo di Alto Livello sul Vino” voluto dalla Commissione Europea, fissata il 16 dicembre.

Copyright © 2000/2024