Food-Gourmet, anche Amazon punta sulla comunicazione del binomio “cibo & arte”

Estate, stagione di colori, fantasia e creatività. Tutti aspetti che fanno parte del vasto mondo del “food” che in tempo di vacanze stimola l’immaginazione ma anche il desiderio di avere qualcosa di bello da portare a tavola per le frequenti cene tra amici. Anche un “big” come Amazon punta sempre più sulla comunicazione del food & wine accostandola all’arte. Nasce così la collaborazione tra il colosso dello shopping online ed Enrica Mannari, designer, artista e divulgatrice emotiva, con la realizzazione di un look book di dieci illustrazioni iconiche da colorare abbinate ad altrettante frasi aspirazionali e profili in cui riconoscersi. Un catalogo creativo https://www.amazon.it/Made-In-Italy/b?ie=UTF8&node=6224633031 ma anche un’occasione per i food-gourmet, gli amanti del buon cibo, una tribù popolatissima di cuochi e assaggiatori che ama cucinare e scoprire, raccontare storie di cibi e di vini, godere del piacere della buona tavola. Appassionati che sanno tutto di prodotti e produttori, con cucine attrezzate e amanti tanto dell’osteria che dell’impiattamento stellato, trovandosi a proprio agio anche con l’etnico rivisitato. “Cucina la tua vita, sorseggia il tuo tempo, e aggiungi spezie a piacere” è lo slogan della vetrina food-gourmet impreziosito dal disegno di Mannari dove, accanto al vino, si possono trovare prodotti “sfiziosi” e tipicamente estivi come olio di cocco, mango essiccato, shot di zenzero, mais salato. Perché estate è anche sinonimo di voglia di osare, soprattutto in cucina.

