Francia, 170 milioni di euro per il vino contro il Covid. 155 per la distillazione di crisi

Anche la Francia del vino fa i conti con l’emergenza Covid-19. Ed anche Oltralpe, come in Italia, una delle misure più caldeggiate per ridurre le eccedenze di mercato e mantenere più stabili possibili le quotazioni, è quella della distillazione di crisi. E se simile è anche il quantitativo stimato da distillare, tra i 3 ed i 3,5 milioni di ettolitri, diverse sono le cifre messe in campo.

Se a livello italiano il Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova ha annunciato 100 milioni di euro destinati alla vendemmia verde, e 50 per la distillazione, il Governo francese, fa sapere il sito on line Vitisphere, in un piano annunciato nei giorni scorsi dal Ministro dell’Agricoltura Didier Guillaume, da quello dell’Economia Bruno Le Maire, e dal segretario di Stato alle Finanze, Olivier Dussopt, ha messo in campo 170 milioni di euro per la filiera enoica. 155 milioni di euro saranno destinati proprio alla distillazione, di cui 10 milioni per i distillatori e 145 per i produttori di vino, con uno stanziamento di 78 euro ad ettolitro per i vini Dop e Igp, e di 58 euro ad ettolitro per i vini generici. E sono previsti anche 15 milioni di euro per il sostegno dell’ammasso privato. Cifre che si avvicinano a quelle richieste dal settore, che vorrebbe stanziamenti di 80 euro ad ettolitro per i vini Dop e Igp, e di 65 per i vini generici. Nel pomeriggio di oggi è in programma il “consiglio sul vino” al Ministero dell’Agricoltura di Francia, fa sapere l’agenzia France Agrimaire, da cui sono attese ulteriori novità.

