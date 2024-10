Francia, il gruppo Castel, tra i “top” nel mondo del vino, compra Champagne Malard

Un acquisto con le “bollicine”. Il gruppo Castel, autentica istituzione in Francia e uno dei più grandi player del vino al mondo, acquista Champagne Malard, realtà a conduzione familiare indipendente fondata nel 1996 da Jean Louis Malard, originario di Epernay, la capitale della regione dello Champagne. La conferma è arrivata attraverso un post pubblicato su Facebook, in cui Champagne Malard ha annunciato di essere stato acquisito dal Gruppo Castel, un passo che permetterà di accelerare il proprio sviluppo mantenendo comunque la propria identità familiare.

Le due realtà enologiche avevano già una sinergia attiva, attraverso la rete dei commercianti di vino Nicolas, e con questa acquisizione il gruppo Castel avrà un ruolo rilevante anche nel mondo dello Champagne. “Siamo entusiasti di questo nuovo passo, e convinti di nuove opportunità di crescita e successo”, sono le parole di Jean-Louis Malard, fondatore Champagne Malard. Castel, gestisce più di 1.400 ettari di vigneti a Bordeaux, in Provenza, nella Loira e in Linguadoca, vanta 24 proprietà e 8 siti produttivi, e oltre 1,1 miliardi di euro di ricavi dalle vendite (dati 2023). Un vero numero uno in Francia, ma con un business internazionale che vale il 30% del giro di affari.

