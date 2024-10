Francia, viticoltura in crisi: arriva l’ok all’emendamento che richiede 50 milioni di euro di aiuti

Continua il dibattito, anche dagli scranni della politica, sul futuro del vino in Francia. L’ultima novità è arrivata nel corso della Commissione finanze, in questi giorni, in occasione dell’esame del disegno della Legge finanziaria per il 2025, e che ha adottato l’emendamento del deputato Jean-René Cazeneuve (Gers, Ensemble pour la République) che propone di aggiungere 50 milioni di euro all’azione “Gestione delle crisi e dei rischi della produzione agricola”, tagliando, lo stesso importo, per un’altra misura. Un trasferimento di crediti ritenuto necessario, si legge nell’emendamento, “data l’emergenza affrontata dagli agricoltori, e in particolare dai viticoltori, nel Sud-Ovest della Francia duramente colpita dai rischi climatici negli ultimi anni”, citando anche “l’epidemia di muffa di rara intensità” dello scorso anno. Un’emergenza che ha causato perdite per alcuni operatori “tra il 70% e il 100% nelle loro aziende agricole”, un fatto che “li mette in gravi difficoltà finanziarie”.

E quindi “per sostenere gli agricoltori di fronte ai rischi climatici che incontrano e per compensare la mancata presa in considerazione della muffa nel settore assicurativo, ad esempio nell’ambito delle assicurazioni del raccolto, questo emendamento mira a stanziare, ancora una volta, 50 milioni di euro per la gestione del disastro rappresentato da queste diverse crisi, soprattutto nel Gers (Dipartimento nell’Occitania, ndr) e nella regione di Bordeaux”. Un emendamento che è stato adottato, ma è solo l’inizio di quello che si prevede come un lungo percorso da fare per arrivare a destinazione.

La Francia paga anche una vendemmia 2024 le cui stime sono in calo. Con la siccità che, di fatto, ha colpito molte zone, l’emergenza per la viticultura è complessa e abbraccia una pluralità di territori, non solo qualcuno in particolare.

