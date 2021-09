Frodi alimentari, i Nas sequestrano 13.000 chili di capperi privi di tracciabilità nelle Eolie

Oltre 13.000 chili di capperi privi di tracciabilità sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas di Catania, nell’ambito di controlli nelle isole Eolie per individuare eventuali frodi agroalimentari di prodotti a marchio Dop tutelati dai vigenti regolamenti comunitari. Il sequestro è avvenuto in un’industria di conserve alimentari di Lipari individuata tra quelle autorizzate alla lavorazione e al confezionamento del “Cappero delle Isole Eolie”, prodotto agroalimentare autoctono tutelato dalla Denominazione di Origine Protetta.

Con oltre 100.000 chili di capperi stranieri importati in Italia nel solo primo semestre dell’anno, sottolinea la Coldiretti, è importante vigilare per combattere l’inganno delle importazioni spacciate come Made in Italy e tutelare un patrimonio siciliano che può vantare anche la tutela del Cappero di Pantelleria Igp.

Si tratta di produzioni uniche e distintive inserite in un contesto ambientale, territoriale e climatico unico che, spiega la Coldiretti, conferisce caratteristiche inimitabili che sono una componente alla base di patti tradizionale della dieta mediterranea.

Copyright © 2000/2021