Premio Casato Prime Donne: riconoscimenti anche per il settimanale Tre Bicchieri … I giornalisti del Gambero Rosso, Loredana Sottile e Gianluca Atzeni, sul palco assieme a Maria Canabal, Winenews e Linea Verde… Montalcino ha celebrato ancora una volta il Premio internazionale Casato Prime Donne, edizione 2024 (la 23esima) dedicata alla fondatrice dell'iniziativa, Francesca Cinelli Colombini, ma anche al compianto Carlo Gardini. A salire sul palco del Teatro degli astrusi, nella città del Brunello, sono stati Maria Canabal, che ha ricevuto il riconoscimento di Prima donna 2024 per il suo attivismo, con il Forum Parabere, che ogni anno riunisce 400 donne di tutto il mondo. Nelle sezioni giornalistiche, relative a chi promuove Montalcino e i suoi vini, hanno vinto due delle principali testate di riferimento dell’enologia nazionale: WineNews, con Alessandro Regoli e Irene Chiari e Tre Bicchieri, il settimanale economico del Gambero Rosso, con Loredana Sottile e Gianluca Atzeni, che hanno ricevuto il Premio del Consorzio Brunello. Insieme a loro, il Premio speciale della Giuria è andato a Linea Verde, lo storico programma di Rai Uno per la puntata dedicata a I Gioielli della Terra di Siena. La cerimonia si è svolta sabato 14 settembre alla presenza del sindaco di Montalcino, Silvio Franceschelli, e del presidente del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, Fabrizio Bindocci, membri di una Giuria d’onore che ha affiancato la Giuria storica del premio: Donatella Cinelli Colombini (presidente), Rosy Bindi, Anselma Dell’Olio, Anna Pesenti, Stefania Rossini, Anna Scafuri, Daniela Viglione.

Le motivazioni del Premio

“Loredana Sottile e Gianluca Atzeni dimostrano ogni volta che il vino non va soltanto scelto, gustato e apprezzato, ma anche ben raccontato”. È questa la motivazione per il Premio andata alla settimanale Tre Bicchieri. In particolare, “Loredana Sottile ha una prosa snella, un linguaggio armonioso eppure assertivo che fa trasparire senza farne vanto la sua ampia cultura del mondo del vino. Dotata di una mente versatile, la mette in mostra con la riservatezza che contraddistingue il lavoro delle persone davvero competenti. Gianluca Atzeni ci regala ogni volta articoli di alta professionalità con i quali affronta in particolare i temi legati all'economia del settore del vino. Sono articoli mai banali e molto curati che denotano una solida preparazione insieme all'etica con cui sa affrontare la professione di giornalista”.

L’incubatore di talenti

Il Premio Casato Prime Donne comprende un incubatore di talenti giovanili per la valorizzazione dei giovani capaci di suscitare emulazione fra i propri coetanei. Nel 2024, l’incubatore ha riguardato l’artista Luigi Corbini, gli studenti della classe quarta dell’Istituto Agrario Bettino Ricasoli e del Liceo Linguistico Lambruschini di Montalcino, il comunicatore Massimiliano Manetti dell’Università di Siena, il pasticcere Andrea Sacchetti della pasticceria Nuovo mondo di Prato e tre giovani orafe del Lao jewellery school di Firenze: Martina Bianchi, Beatrice Campagna e Asia Roccazzella.

