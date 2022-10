Gambero Rosso Spa, bene il semestre 2022, grazie agli “International & Promotion Events”

Le partnership e il comparto “International & Promotion Events” compensano le perdite sulle voci “contents”, “educations” e “Tv & Digitals” portano in positivo i ricavi netti di vendita del Gambero Rosso, il primo gruppo editoriale del wine & food Italiano: secondo i risultati consolidati, al 30 giugno 2022, approvati dal cda di Gambero Rosso Spa (società quotata sul listino Euronext Growth Milan), presieduto da Paolo Cuccia, “il Gruppo ha conseguito risultati positivi registrando ricavi netti di vendita per 8.165.000 euro, con un incremento di 3.643.000 euro sul primo semestre 2021 (+81%), ed un Ebitda di 2.257.000 euro, migliorandolo di 1.440.000 euro sul primo semestre 2021 (+176%). Questi dati sono migliorativi anche rispetto all’esercizio 2019, pre-pandemia, rispettivamente del +2% (ricavi netti) e del +7% (Ebitda)”. La voce di bilancio più influente, come detto è “International & Promotion Events, che, nel semestre 2022, ha mosso 3.977.000 euro.

