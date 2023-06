Gdo, cambio al vertice dei big: Maura Latini presidente di Coop Italia, Pugliese lascia Conad

La gdo del Belpaese affronta più di altri settori il tema dell’inflazione e del cambiamento dei consumi. E lo fa anche ridisegnando le governance dei suoi principali player. Come Coop Italia, colosso che nel 2023 ha raggiunto un volume di vendite di 14 miliardi di euro (+6,4% sul 2021), di cui oltre il 90% relative al comparto alimentare, per un giro d’affari complessivo di 16,1 miliardi di euro con tutte le altre attività (+12,4%) e un inizio di 2023 a +12,8%, grazie al traino del Prodotto a Marchio Coop su cui il gruppo ha puntato forte (+31,4% in valore nei primi 5 mesi 2023), che ha visto salire alla presidenza Maura Latini, già ad, e Domenico Brisigotti nel ruolo di direttore generale, mentre l’ex presidente di Coop Italia, Marco Pedroni, è candidato alla presidenza di Ancc-Coop-Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori (il voto nell’assemblea a Roma il 13-14 luglio).

“Sono grata per la fiducia in me riposta, ma al tempo stesso sono consapevole che stiamo affrontando un periodo estremamente complesso che vede Coop in un mercato altamente competitivo e sfidante - ha voluto dire Maura Latini - i nuovi assetti deliberati dalle cooperative di consumatori e assegnati alle strutture nazionali ci renderanno più efficienti e efficaci nella realizzazione dei progetti che ci daremo a partire dallo sviluppo tuttora in corso, ma ancora da completare, del Prodotto Coop e in generale per difendere il potere d’acquisto delle famiglie italiane”.

Diverso il percorso intrapreso da Conad (Consorzio Nazionale Dettaglianti), colosso da 18,2 miliardi di euro nel 2022, secondo i dati di preconsuntivo, e che, come spiega un’asciutta nota, ha comunicato “che il rapporto professionale con il Cavaliere del Lavoro dottor Francesco Pugliese, è giunto al termine. Francesco Pugliese è stato tra gli artefici, nel corso del suo lungo incarico, di un percorso di crescita e sviluppo dell’insegna. La sua passione, la sua lungimiranza e la sua competenza hanno contribuito a portare Conad ai vertici della grande distribuzione in Italia. Il Consiglio di Amministrazione e tutte le persone di Conad ringraziano Francesco Pugliese per gli anni di proficua collaborazione e gli augurano altrettanti successi per il proseguimento della sua carriera”. Pugliese, dunque, non è più ad di Conad, e nessuno ricoprirà il ruolo, che è stato momentaneamente eliminato: la guida sarà assunta dal neo presidente Mauro Lusetti (ex Coop) e dal direttore generale operativo, Francesco Avanzini.

Copyright © 2000/2023