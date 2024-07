Gelate da record in Germania con perdite evidenti per le aziende: la vendemmia 2024 è in pericolo

Il maltempo ed i cambiamenti climatici non preoccupano soltanto l’Italia perché anche in altri Paesi la situazione non è delle migliori. Prendiamo il caso della Germania, primo mercato enoico europeo e Paese che è il secondo importatore al mondo, dopo gli Stati Uniti, e che, nonostante sia lontana da Italia, Francia e Spagna, vanta comunque una interessante produzione vitivinicola, legata soprattutto ai vini bianchi. Ma, per questo 2024, i segnali non sono esaltanti in previsione della vendemmia e la causa va ricercata nelle gelata della scorsa primavera: in particolare, come riporta Allianz Agrar, a fine aprile 2024 le temperature notturne sono scese fino a -7 gradi, colpendo alberi da frutta e viti che si erano già ben sviluppate. Si parla di “una catastrofe per l’agricoltura tedesca”, qualcosa di mai visto negli ultimi 40 anni.

“Ho vissuto molti anni di gelate tardive, ma non ho mai visto niente di simile. Il gelo è arrivato nel momento peggiore per le viti”, ha spiegato Martin Heiß, responsabile del reparto sinistri dell’assicurazione piante Allianz Agrar. Gli effetti di un evento di gelo sulle piante dipendono non solo dalle temperature ma anche dallo stato di sviluppo delle colture al momento del danno e, a causa delle temperature eccezionalmente elevate fino a metà aprile, le viti erano molto avanti e le gelate le hanno colpite duramente.

Ma i danni possono essere compensati dalle stesse piante in modo naturale anche se le prime impressioni confermerebbero la valutazione uscita in primavera: molte aziende rischiano di subire perdite totali quest’anno e Allianz Agrar prevede per i suoi clienti risarcimenti nell’ordine di milioni a due cifre. I vigneti, più di 30.000, saranno ispezionati dagli esperti. “La valutazione è complessa e la tipologia dei danni varia notevolmente. Ma ci prendiamo il tempo necessario per determinare correttamente il danno insieme ai viticoltori. Dopotutto, per molte aziende è importante la loro esistenza”, ha aggiunto Martin Heiß.

Il gelo si è esteso sulle regioni vinicole più famose della Germania, dal Württemberg settentrionale al Baden settentrionale fino alla Franconia. Molte aziende agricole qui si trovano ad affrontare la perdita totale del loro raccolto e l’assicurazione antigelo può essere determinante per il loro futuro.

