Gelato, aspettando l’estate è boom del delivery in Italia: ordini triplicati in un anno (+200%)

A Londra ed a Dublino è amore per la vaniglia, a Madrid ed a Parigi tutti pazzi per il cioccolato, mentre in Italia, così come in Belgio, la parola d’ordine è pistacchio. A “disegnare” una mappa europea del gelato artigianale, in vista dell’estate, è Deliveroo, piattaforma leader dell’online food delivery, che ha osservato gusti, preferenze e abitudini dei consumatori quando ordinano gelato a domicilio, un fenomeno tipicamente italiano ma amatissimo anche all’estero. Nel Belpaese, negli ultimi 12 mesi, gli ordini a domicilio di gelato sulla piattaforma di Deliveroo sono triplicati (+200%). In fatto di gusti, le creme dominano le scelte rispetto alla frutta, col pistacchio in cima alle preferenze degli italiani davanti a stracciatella e nocciola. Tra le città, Milano si conferma la capitale del gelato a domicilio davanti a Roma e Firenze. Cagliari e Bergamo chiudono la top 5 delle città “gelato addicted”.

Al di fuori dei confini nazionali, cioccolato e vaniglia sembrano essere la vera passione in termini di gusto, rispettivamente al primo posto in Francia e Spagna (cioccolato) e nel Regno Unito e in Irlanda (vaniglia), e secondi solo al pistacchio in Belgio. Mentre la Francia sembra, nel complesso, preferire gusti tradizionali che fanno parte anche della nostra tradizione, in Uk, Irlanda, Belgio e Spagna si notano tra le prime posizione gusti particolari come “Cookie”, “Oreo”, “Speculoos” e “Dulce de Leche”.

Tra le novità emergenti in fatto di gusti, in Italia si segnalano abbinamenti particolari ed ingredienti insoliti per il gelato, capaci di incuriosire e stimolare il palato: tra questi ricotta e fichi, sambuco e pesca nettarina, ananas e zenzero, arachide salato, melone retato, banana e lime per citarne alcuni. In Irlanda si fa largo il gusto “al pane nero”, in Uk il tris “rosmarino, miele e scorza d’arancia”, mentre in Spagna il “budino riso e birra”.

Se in Italia è Milano la capitale del gelato a domicilio, nel Regno Unito è Londra la “ice cream addicted city” per eccellenza, davanti a Glasgow, Oxford, Belfast e Brighton. In Spagna in testa Madrid, seguita da Barcellona, La Coruna, Alicante e Valencia; in Belgio prima Bruxelles e a seguire Gand e Anversa mentre in Francia al primo posto si posiziona Parigi davanti a Lione, Bordeaux, Tolosa e Grenoble. Gli inglesi ed i belgi, come noi italiani, amano ordinare il gelato a domicilio solitamente intorno alle ore 20. In Irlanda si preferisce farlo alle ore 19 mentre gli spagnoli optano per le ore 18. In Francia, invece, il gelato sembra essere sinonimo di merenda: lo si ordina, infatti, alle ore 16 inoltrate.

Focus: i gusti preferiti su Deliveroo

I gusti preferiti in Italia

Pistacchio

Stracciatella

Nocciola

Crema

Cioccolato

Fiordilatte

Fragola

Yogurt

Gianduia

Caramello

I gusti preferiti nel Regno Unito

Vaniglia

Cioccolato

Fragola

Mint Choc Chip

Cookie Dough

Oreo

Cocco

Banana

Caffè

Pistacchio

I gusti preferiti in Spagna

Cioccolato

Vaniglia

Oreo

Fragola

Cioccolato Bianco

Dulce de Leche

Nutella

Nocciola

Limone

Crema

I gusti preferiti in Francia

Cioccolato

Vaniglia

Pistacchio

Stracciatella

Caramello

Nocciola

Amarena

Fragola

Limone

Caffè

I gusti preferiti in Belgio

Pistacchio

Vaniglia

Cioccolato

Stracciatella

Caramello salato

Fior di latte

Speculoos

Caffè

I gusti preferiti in Irlanda

Vaniglia

Honeycombe

Cookie

Oreo

Dulce de Leche

Caramello

Cioccolato

Fragola

Mint Choc Chip

Caramello salato

