George Clooney e Adam Sandler sul set in Val d’Orcia, tra la bellezza di Pienza e Montalcino

La bellezza urbana e agricola della Val d’Orcia patrimonio Unesco, con Pienza, la “città ideale” del Rinascimento realizzata per volontà di Papa Pio II Piccolomini dall’architetto Bernardo Rossellino, e di Montalcino, la terra del Brunello, con le sue campagne disegnate da filari che si intrecciano a boschi e impreziosiscono un paesaggio mozzafiato, territori unici e visitati dai turisti di tutto il mondo (e nella lunga lista dei territori del vino italiano che hanno fatto da sfondo al grande cinema, stilata da WineNews), tornerà protagonista di un set cinematografico: quello di “Jay Kelly”, del regista, sceneggiatore e attore Noah Baumbach, previsto in uscita su Netflix nel 2025.

E così, tra Pienza e Montalcino, nei prossimi giorni, dopo i primi ciak a Caorso, in provincia di Piacenza, anticipa il sito Montalcinonews.com, arriverà il cast stellare formato da nomi come George Clooney, Adam Sandler, e altri attori come Billy Crudup, Jim Broadbent, Isla Fisher, Josh Hamilton, Emily Mortimer, Patrick Wilson, Laura Dern, l’italiana Alba Rohrwacher, Riley Keough (la nipote di Elvis Presley) e Greta Gerwig, che starà per qualche giorno tra le due “gemme” della Val d’Orcia per le riprese. Con loro anche David Heyman, produttore della saga di Harry Potter, e il direttore della fotografia e Premio Oscar con “La La Land” Linus Sandgren. Jay Kally dovrebbe essere il nome del protagonista di una storia ambientata negli anni Settanta. Altre riprese ci saranno ancora in Toscana, ad Arezzo e Montecatini Terme, nei prossimi giorni.

Una conferma dall’appeal della Val d’Orcia come set di assoluta bellezza, e che ha visto concludersi da poco anche le riprese del film “La dolce villa”, la nuova commedia romantica targata sempre Netflix e diretta da Mark Waters, regista di “La rivolta delle ex”, “I pinguini di Mr. Popper” e “Mean Girls” tra San Quirico d’Orcia (centro storico, Bagno Vignoni e alcune location private), Pienza, San Giovanni d’Asso a Montalcino (stazione ferroviaria) e Montepulciano (piazza Grande, Palazzo del Capitano), come sottolinea la “Toscana Film Commission”.

Copyright © 2000/2024